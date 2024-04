Εξοπλισμό αεράμυνας $138 εκατ. για την Ουκρανία ενέκριναν οι ΗΠΑ

Την επείγουσα πώληση εξοπλισμού αεράμυνας ύψους 138 εκατομμυρίων δολαρίων για την Ουκρανία ενέκρινε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, στο πλαίσιο της προσπάθειας των ΗΠΑ να συνεχίσουν να στηρίζουν τη χώρα, ενώ ένα πολύ μεγαλύτερο πακέτο βοήθειας παραμένει κολλημένο στο Κογκρέσο.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, ο υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν διαπίστωσε ότι υπάρχει "επείγουσα ανάγκη που απαιτεί την άμεση πώληση" εξοπλισμού, υπηρεσιών και εκπαίδευσης για το πυραυλικό σύστημα Hawk Phase III από την RTX Corp, ανακοίνωσε το υπουργείο την Τρίτη.

Μετά από μια αποτυχημένη επίθεση πέρυσι, ο στρατός της Ουκρανίας αγωνίζεται με μειωμένα αποθέματα όπλων ενάντια στις ανανεωμένες ρωσικές δυνάμεις που βοηθούνται από μια αναβαθμισμένη αμυντική βιομηχανική βάση, η οποία, σύμφωνα με δυτικούς αξιωματούχους, έχει ενισχυθεί από την Κίνα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει απευθύνει έκκληση στις ΗΠΑ και σε άλλα δυτικά κράτη για αεράμυνα, καθώς οι πόλεις της χώρας του υφίστανται επανειλημμένες ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις, μεταξύ άλλων με ιρανικά επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

. @StateDept 🇺🇸 authorizes an emergency Foreign Military Sales #FMS case to 🇺🇦 #Ukraine for Hawk Phase III Missile System sustainment with an estimated cost of $138 million #FMSUpdate-https://t.co/S72aDVQ1Xu pic.twitter.com/XLJYKbvFrX