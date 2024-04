Ιράν: Πληροφορίες για κατάληψη πλοίου ισραηλινών συμφερόντων

O Βρετανικός Οργανισμός Ναυτιλιακού Εμπορίου (UKMTO) ανακοίνωσε σήμερα ότι έλαβε αναφορά για περιστατικό σε απόσταση 50 ναυτικών μιλίων βορειοανατολικά της πόλης Φουτζάιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ). Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες το πλοίο κατασχέθηκε από τις περιφερειακές αρχές.

Βίντεο που έχει το Associated Press δείχνει κομάντος να επιτίθενται με ελικόπτερο σε πλοίο κοντά στα Στενά του Ορμούζ το Σάββατο, μια επίθεση που αξιωματούχος της άμυνας της Μέσης Ανατολής απέδωσε στο Ιράν εν μέσω ευρύτερων εντάσεων μεταξύ της Τεχεράνης και της Δύσης.

Το βίντεο δείχνει την επίθεση που είχε αναφερθεί νωρίτερα από τη βρετανική στρατιωτική ναυτιλιακή υπηρεσία (UKMTO -UK Maritime Trade Operations). Περιέγραφει το σκάφος ως “καταληφθέν από τις περιφερειακές αρχές” στον Κόλπο του Ομάν, στα ανοικτά της λιμενικής πόλης Φουτζέιρα των Εμιράτων, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Σε αυτό, οι κομάντος κατεβαίνουν με σχοινί πάνω σε μια στοίβα κοντέινερ που βρίσκονται στο κατάστρωμα του πλοίου.

Iran capture ship partially owned by an Israeli businessman in the Strait of Hormuz



Iranian forces seized control of the MSC ARIES ship, which is partially owned by businessman Eyal Ofer. Footage obtained by AP shows the soldiers rappelling from a helicopter, while the crew… pic.twitter.com/Y1mzDup3pS