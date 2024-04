Επίθεση Ιράν στο Ισραήλ με δεκάδες drones και πυραύλους

Δεκάδες drones εθεάθησαν να πετούν με κατεύθυνση από το Ιράν και επάνω από το Ιράκ προς το Ισραήλ, δήλωσαν στο Reuters ιρακινές πηγές ασφαλείας. Τα drones με κατεύθυνση το Ισραήλ πέρασαν επάνω από την επαρχία Σουλεϊμανίγια του Ιράκ.

Την έναρξη της επίθεσης του Ιράν επιβεβαίωσε και ο ισραηλινός στρατός. Αναφέρει πως η Τεχεράνη έχει εξαπολύσει μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του Ισραήλ, η αντιαεροπορική άμυνα του οποίου θα τα αντιμετωπίσει. Οι σειρήνες θα ηχήσουν στις απειλούμενες περιοχές. Θα χρειασθούν ώρες μέχρι να φθάσουν στο Ισραήλ, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στην επίθεση θα χρησιμοποιηθούν και πύραυλοι, οι οποίοι μπορούν να καλύψουν πολύ γρηγορότερα την απόσταση μεταξύ των δυο χωρών. Κατά ορισμένες πηγές, το Ιράν μπορεί να εκτόξευσε περί τους 400-500 πυραύλους και drones.

Δεδομένης της κατάστασης χώρες της περιοχής και το Ισραήλ, έκλεισαν τον εναέριο χώρο τους. Η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι οι αντιαεροπορικές της δυνάμεις θα καταρρίψουν drones που θα παραβιάσουν τον εναέριο χώρο της.

«Οι [Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις] είναι προετοιμασμένες και έτοιμες με όλα τα συστήματά τους, σε επίθεση και άμυνα, για μια ποικιλία σεναρίων που προετοιμάσαμε εκ των προτέρων», είπε από την πλευρά του ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού σε τηλεοπτική συνέντευξη τύπου.

«Εργαζόμαστε σε στενό συντονισμό με τις ΗΠΑ και τους εταίρους μας στην περιοχή προκειμένου να επιχειρήσουμε ενάντια σε αυτές τις εκτοξεύσεις και να τις αναχαιτίσουμε... έχουμε ένα άλλο επίπεδο άμυνας [που παρέχεται] από τον αμερικανικό στρατό».

Πληροφορίες αναφέρουν ότι βρετανικά αεροσκάφη απογειώθηκαν από την Κύπρο προκειμένου να βοηθήσουν στην άμυνα του Ισραήλ, ενώ έχουν ενεργοποιηθεί και αμερικανικά αεροσκάφη.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ είναι «έτοιμο για οποιοδήποτε σενάριο, τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά».

BREAKING: IDF ON IRAN ATTACK ON ISRAEL



"The Iranian attack that has begun also includes cruise missiles and not just drones" pic.twitter.com/2jbF07QmkB — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) April 13, 2024

“Together with our partners, the IDF is operating at full force to defend the State of Israel—and the people of Israel. This is a mission that we are determined and ready to fulfill.”



IDF Spokesperson RAdm. Daniel Hagari on the current attack from Iran: pic.twitter.com/rjNqLPFs9X — Israel Defense Forces (@IDF) April 13, 2024

Prime Minister Benjamin Netanyahu said Israel had been preparing for years for a possible direct attack by Iran.



Netanyahu made the comments in a video posted on X shortly before news that Iran had started firing drones at Israel (Translation via AP) https://t.co/YdpfUt5F7A pic.twitter.com/LtwRk6EoVC — Bloomberg (@business) April 13, 2024

Iran shared video of the UAVs and missiles used in the attack it launched against Israel tonight. pic.twitter.com/O0mpQ2LE2e — Levent Kemal (@leventkemaI) April 13, 2024

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν επιβεβαίωσαν την έναρξη μιας εκτεταμένης επιχείρησης με drones με στόχο το Ισραήλ, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

Το Ιράν απειλούσε με δράση εναντίον του Ισραήλ για μέρες ως απάντηση στο χτύπημα στο διπλωματικό του συγκρότημα στη Συρία που σκότωσε τουλάχιστον 13 άτομα, συμπεριλαμβανομένων ανώτερων μελών της επαναστατικής φρουράς του. Η Τεχεράνη είπε ότι ισοδυναμούσε με επίθεση στο δικό της έδαφος και κατηγόρησε το Ισραήλ για αυτό. Η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση.

Ένα στοιχείο που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι, δεδομένης της απόστασης από το Ιράν στο Ισραήλ, αυτά τα drones θα χρειαστούν ώρες για να φτάσουν. Που σημαίνει ότι αυτή είναι μια καλά τηλεγραφημένη κίνηση για το Ισραήλ και δίνει στον στρατό χρόνο να προετοιμαστεί.

Η δράση του Ιράν κατά του Ισραήλ είναι πιθανό να αποδειχθεί άνευ προηγουμένου. Οι ιρανικές δυνάμεις έχουν χτυπήσει στο Ισραήλ στο παρελθόν - αλλά εκτός Ιράν, συνήθως από τη Συρία. Οι βασικές ομάδες «αντιπροσώπων» της, όπως η Χαμάς και η Χεζμπολάχ, έχουν εκτοξεύσει πυραύλους ή μη επανδρωμένα αεροσκάφη πολλές φορές κατά τη διάρκεια των ετών στο Ισραήλ. Οι περιφερειακές πολιτοφυλακές έχουν χρησιμοποιήσει ιρανικά όπλα για να στοχοποιήσουν το Ισραήλ. Αλλά αυτή είναι η πρώτη φορά που το Ιράν εκτοξεύει βλήματα απευθείας από το δικό του έδαφος στο Ισραήλ, γεγονός που σημαίνει ότι αυτό μπορεί να είναι το έναυσμα για μια ευρύτερη, βαθύτερη σύγκρουση στην περιοχή.

«Θα τα αντιμετωπίσουμε»

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι παρακολουθεί όλα τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτοξεύθηκαν στο Ισραήλ από το Ιράν. «Πριν από λίγο, το Ιράν εκτόξευσε μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα από το έδαφός του προς το έδαφος του κράτους του Ισραήλ», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Η αεράμυνα βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού ταυτόχρονα με τα αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας και τα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού που εκτελούν αποστολή για την προστασία του ουρανού της χώρας», συνεχίζει.

«Οι IDF παρακολουθούν όλους τους στόχους», λέει ο στρατός.

Δεύτερο κύμα

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης στο Ιράν αναφέρουν ότι ένα δεύτερο κύμα μη επανδρωμένων αεροσκαφών έχει εκτοξευθεί κατά του Ισραήλ. «Δεκάδες drones εντοπίστηκαν να πετούν από το Ιράν προς την κατεύθυνση του Ισραήλ πάνω από τον ιρακινό εναέριο χώρο», είπαν επίσης στο Reuters δύο πηγές ασφαλείας του Ιράκ.

Το Ιράκ ανακοίνωσε επίσης το κλείσιμο του εναέριου χώρου του και την αναστολή κάθε εναέριας κυκλοφορίας νωρίτερα σήμερα, σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών του Ιράκ στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας.

Συναγερμός στις ΗΠΑ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν θα συναντηθεί με την ομάδα εθνικής ασφάλειας στον Λευκό Οίκο αργότερα σήμερα για να συζητήσουν το χτύπημα του Ιράν στο Ισραήλ.

«Η ομάδα του βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με Ισραηλινούς αξιωματούχους καθώς και με άλλους εταίρους και συμμάχους», αναφέρει ο Λευκός Οίκος. «Αυτή η επίθεση είναι πιθανό να εκτυλιχθεί σε αρκετές ώρες».

«Ο Πρόεδρος Μπάιντεν ήταν σαφής: η υποστήριξή μας για την ασφάλεια του Ισραήλ είναι ακέραια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταθούν στο πλευρό του λαού του Ισραήλ και θα υποστηρίξουν την άμυνά του ενάντια σε αυτές τις απειλές από το Ιράν», προσθέτει ο Λευκός Οίκος.

Η Ισραηλινή αεράμυνα

Μια ταυτόχρονη επίθεση με drones και πυραύλους μπορεί να προκαλέσει σύγχυση στο αντιαεροπορικό σύστημα του Ισραήλ, καθώς μπορεί να φτάσουν με διαφορετικές ταχύτητες, ύψη και κατευθύνσεις, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί μιλώντας στο Bloomberg.

Η πιο ενεργή και γνωστή από τις αντιαεροπορικές άμυνες του Ισραήλ είναι το Iron Dome, που έχει αναχαιτίσει χιλιάδες ρουκέτες που εκτοξεύθηκαν από Παλαιστίνιους μαχητές στη Γάζα από το 2011. Αλλά το Iron Dome έχει σχεδιαστεί για πυραύλους και drones μικρής εμβέλειας και είναι μόνο ένα από τους προηγμένα συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας.

Το Ισραήλ διαθέτει επίσης ένα σύστημα μεσαίου έως μεγάλου βεληνεκούς γνωστό ως David's Sling, καθώς και το σύστημα Arrow, το οποίο οι δημιουργοί του λένε ότι μπορεί να αναχαιτίσει πυραύλους που εκτοξεύονται από απόσταση έως και 2.400 χιλιομέτρων και μπορεί να το κάνει πάνω από την ατμόσφαιρα της Γης.