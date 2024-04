Ιρανικό χτύπημα με 300 drones και πυραύλους κατά του Ισραήλ

Το Ιράν εξαπέλυσε πάνω από 200 drones και πυραύλους εναντίον του Ισραήλ, η «συντριπτική πλειονότητα» των οποίων αναχαιτίστηκε και καταστράφηκε, χωρίς να υπάρξουν σοβαρές συνέπειες, ωστόσο μόνο μια στρατιωτική βάση υπέστη «ήσσονες ζημιές», ανακοίνωσε εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή.

«Το καθεστώς του Ιράν εξαπέλυσε τεράστιο σμήνος 200 φονικών drones, βαλλιστικών πυραύλων και πυραύλων κρουζ», συνόψισε ο αρχιπλοίαρχος Ντανιέλ Χαγκαρί κατά τη διάρκεια έκτακτου τηλεοπτικού διαγγέλματος, διευκρινίζοντας πως η επίθεση παραμένει ακόμη «σε εξέλιξη».

«Ορισμένος αριθμός ιρανικών πυραύλων κατέπεσε στο ισραηλινό έδαφος, προκαλώντας ήσσονες ζημιές σε στρατιωτική βάση αλλά χωρίς να προκαλέσει θύματα», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Μετά το χτύπημα οι ισραηλινές υπηρεσίες ασφαλείας τερμάτισαν τις πρώτες πρωινές ώρες τον συναγερμό που είχαν κηρύξει προηγουμένως. Η λήξη του σημαίνει πως πλέον οι κάτοικοι δεν είναι απαραίτητο να παραμείνουν εντός ή πλησίον καταφυγίων.

Κατά ισραηλινές πηγές, ως τώρα έχουν αναφερθεί μόνο ήσσονες υλικές ζημιές σε στρατιωτική βάση και ο τραυματισμός κοριτσιού στο νότιο Ισραήλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες των New York Times που επικαλούνται δυο ισραηλινούς αξιωματούχους, το Ιράν εξαπέλυσε συνολικά 185 drones, 110 πυραύλους εδάφους-εδάφους και 36 πυραύλους κρουζ.

