Αυστραλία: Αιματηρή επίθεση με μαχαίρι κατά Επισκόπου

Ένας επίσκοπος και αρκετοί πιστοί δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι μέσα σε εκκλησία στο Σίδνεϊ και ενώ μεταδιδόταν η λειτουργία απευθείας σε διαδικτυακό κανάλι στο you tube.

Ο επίσκοπος Mari Emmanuel κήρυττε στην εκκλησία Christ The Good Shepherd στο Wakeley στα δυτικά του Σίδνεϊ λίγο μετά τις 7 το απόγευμα, όταν ένας άνδρας ντυμένος στα μαύρα προσέγγισε τον επίσκοπο και φέρεται να τον μαχαίρωσε πολλές φορές. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι τουλάχιστον άλλα δυο άτομα φέρεται να μαχαιρώθηκαν στη συμπλοκή που ακολούθησε.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας της Νέας Ουαλίας είπε ότι ο επίσκοπος Εμμανουήλ υπέστη «τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή του» και πως αστυνομικοί συνέλαβαν έναν άνδρα που δίνει κατάθεση στις έρευνες». Τα αιτία της επίθεσης είναι είναι γνωστά.

Ο Επίσκοπος Εμμανουήλ έχει ένα μεγάλο ποίμνιο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πάνω από 17.000 ακόλουθους στο Facebook.

