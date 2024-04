ΟΗΕ: Απεργία επενδύσεων φρενάρει την παγκόσμια ανάπτυξη

Η παγκόσμια οικονομία αντιμετωπίζει «χαμηλότερη οικονομική ανάπτυξη και εμπορικές αναταράξεις το 2024», προειδοποιεί ο εμπορικός οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών. Είναι πιθανό να «επιβραδυνθεί περαιτέρω» φέτος, σημειώνει.

Ο βραχίονας του ΟΗΕ για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη προβλέπει ότι η παγκόσμια ανάπτυξη θα επιβραδυνθεί στο 2,6% φέτος, από 2,7% το 2023, καθώς η πτώση των επενδύσεων και η υποτονική εμπορική δυναμική έπληξαν την παγκόσμια οικονομία.

Σε μια νέα έκθεση, προειδοποιεί ότι η νομισματική πολιτική από μόνη της δεν μπορεί να λύσει όλες τις πιεστικές παγκόσμιες προκλήσεις, ακόμη και αν τα υψηλότερα επιτόκια μειώνουν τον πληθωρισμό.

Προειδοποιεί ότι η καλύτερη από την αναμενόμενη ανάπτυξη που καταγράφηκε το 2023 τώρα «σπαταλάται», λέγοντας:

«Οι συζητήσεις πολιτικής συνεχίζουν να επικεντρώνονται στον πληθωρισμό, μεταφέροντας την πεποίθηση ότι η αναμενόμενη νομισματική χαλάρωση θα θεραπεύσει τα οικονομικά δεινά του κόσμου.

Εν τω μεταξύ, οι πιεστικές προκλήσεις των διαταραχών του εμπορίου, της κλιματικής αλλαγής, της χαμηλής ανάπτυξης, των υποεπενδύσεων και των ανισοτήτων γίνονται όλο και πιο σοβαρές».

In its latest report, UN Trade & Development forecasts world economic growth to 2.6% in 2024, barely above the 2.5% threshold commonly associated with a recessionary phase.



