Παγκόσμια ανάπτυξη 3,2% προβλέπει το ΔΝΤ

H παγκόσμια οικονομία οδεύει σε μια ακόμα χρονιά χαμηλής αλλά σταθερής ανάπτυξης σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, με την ισχύ της αμερικανικής οικονομίας να προσφέρει στήριγμα έναντι των «αντίθετων ανέμων» της αδύναμης κινεζικής και ευρωπαϊκής ζήτησης, του επίμονα υψηλού πληθωρισμού και των γεωπολιτικών εντάσεων.

Το ΔΝΤ προβλέπει ότι το παγκόσμιο ΑΕΠ θα αναπτυχθεί με 3,2% το 2024 και το 2025, όσο και το 2023.

Η εκτίμηση είναι υψηλότερη κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με την προηγούμενη πρόβλεψη του Ιανουαρίου, κυρίως λόγω της αναβάθμισης των προοπτικών για την αμερικανική οικονομία.

«Η παγκόσμια οικονομία παραμένει σχετικά ανθεκτική» τόνισε σε σύνεντευξη τύπου ο Πιερ-Ολιβιέ Γκουρίχνας, επικεφαλής οικονομολόγος του ΔΝΤ, προσθέτοντας ότι πολλές χώρες διέψευσαν τις προβλέψεις για ύφεση.

Ο πληθωρισμός υποχωρεί αλλά η επιστροφή του προς τον στόχο των κεντρικών τραπεζών γίνεται με πιο αργό ρυθμό τους τελευταίους μήνες, σημείωσε.

«Εξακολουθούμε να αναμένουμε ότι ο πληθωρισμός θα υποχωρήσει κατά τη διάρκεια της χρονιάς και θα φέρει τη Fed σε σημείο όπου θα μπορεί να ξεκινήσει τη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής» ανέφερε στο Reuters. «Ίσως όχι τόσο γρήγορα όσο ανέμεναν οι αγορές» πρόσθεσε.

