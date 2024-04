Παραδόθηκε στις φλόγες το παλιό χρηματιστήριο της Κοπεγχάγης

Τυλίχτηκε στις φλόγες το ιστορικό κτίριο του παλιού χρηματιστηρίου της Δανίας, στο κέντρο της Κοπεγχάγης, ένα από τα μνημεία της πόλης που χρονολογείται στον 17ο αιώνα.

Η εμβληματική πυργοειδής οροφή του κατέρρευσε, κοψοχολιάζοντας αλλά και βυθίζοντας στη θλίψη κατοίκους και επισκέπτες.

Το ευτύχημα σ' αυτή την πολιτιστική καταστροφή είναι ότι όλοι όσοι βρίσκονταν στο κτίριο κατάφεραν να διαφύγουν σώοι, διασώζοντας μάλιστα και αρκετούς από τους ιστορικούς πίνακες που κοσμούσαν το εσωτερικό του κτιρίου-μουσείου.

Ο υπουργός Πολιτισμού Γιάκομπ Ένγκελ-Σμιτ είπε ότι 400 χρόνια δανικής πολιτιστικής κληρονομιάς παραδόθηκαν στις φλόγες.

Το κτίριο, που χρονολογείται από το 1625, βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από το κοινοβούλιο της Δανίας, το Folketing, που στεγάζεται στο παλιό βασιλικό παλάτι του κάστρου Christiansborg. Τα δανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η κοντινή πλατεία εκκενώθηκε και ότι η κύρια είσοδος του παλατιού έκλεισε.

