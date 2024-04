Πρωτοφανείς πλημμύρες στο Ντουμπάι, πνίγηκαν μαθητές στο Ομάν

Ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν τη συνήθως άνυδρη αραβική χερσόνησο, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να μην αναφέρουν νεκρούς ενώ στο γειτονικό Ομάν ο απολογισμός ξεπερνάει τους 18.

Το Ντουμπάι εκπέμπει σήμα κινδύνου με πλημμυρισμένους δρόμους όπου βουλιάζουν πανάκριβα αυτοκίνητα ενώ θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν μερική παράλυση στο Διεθνές Αεροδρόμιο.

Unbelievable scenes from Dubai due to heavy rains.. and the city crumbled like this.. pic.twitter.com/o7Qg6255op

Οι κεραυνοί έσκιζαν τον ουρανό, αγγίζοντας την άκρη του Burj Khalifa, του ψηλότερου κτιρίου στον κόσμο, έγραψαν χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τα σχολεία στα επτά Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έκλεισαν και πολλοί εργαζόμενοι δούλεψαν εκτάκτως από το σπίτι. Ελλείψει αποχετευτικού δικτύου, επιστρατεύτηκαν βυτιοφόρα για να αντλήσουν το νερό που πλημμύρισε και αρκετά σπίτια.

Dubai Flood Edition #TOKEN2049



Everyone’s talking about blockchain in Dubai, but with all this rain, I’m just interested in the food chain—specifically, who delivers pizza by boat? pic.twitter.com/fK5JpVTeCG