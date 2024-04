Νετανιάχου: Μόνοι μας θα αποφασίσουμε πώς θα απαντήσουμε στο Ιράν

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ θα αποφασίσει μόνο του πώς θα απαντήσει στην επίθεση με πυραύλους και drones που δέχτηκε από το Ιράν το Σαββατοκύριακο. Παράλληλα, απέρριψε κάθε «ισχυρισμό» για λιμό στη Λωρίδα της Γάζας.



Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων με τους υπουργούς Εξωτερικών της Βρετανίας και της Γερμανίας, «ο πρωθυπουργός επέμεινε στο γεγονός ότι το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να προστατευθεί», αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε η ισραηλινή κυβέρνηση. Ο κ. Νετανιάχου επίσης «απέρριψε τους ισχυρισμούς διεθνών οργανισμών για λιμό στην Γάζα και δήλωσε ότι το Ισραήλ κάνει ό,τι είναι δυνατόν στον ανθρωπιστικό τομέα».

Μιλώντας στο υπουργικό συμβούλιο της χώρας, ο Νετανιάχου αναφέρθηκε στις συνομιλίες που είχε τόσο με τον Βρετανό πρωθυπουργό Ρίσι Σουνάκ όσο και με τους υπουργούς Εξωτερικών Βρετανίας και Γερμανίας που επισκέφθηκαν το Ισραήλ, προσθέτοντας ότι σχεδιάζει προσεχώς να μιλήσει με περισσότερους ηγέτες, μεταδίδουν οι Times of Israel.

«Έχουν διαφόρων ειδών προτάσεις και συμβουλές, το εκτιμώ, αλλά θέλω να ξεκαθαρίσω ότι θα πάρουμε τις αποφάσεις μόνοι μας. Το κράτος του Ισραήλ θα κάνει ό,τι χρειάζεται για να υπερασπιστεί τον εαυτό του», είπε, σύμφωνα με δήλωση από το γραφείο του.

Το σχόλιο, το οποίο φαίνεται να απορρίπτει τη διεθνή πίεση προς το Ισραήλ προκειμένου να αποφύγει το χτύπημα στο Ιράν, απηχεί, σύμφωνα με το γραφείο του Νετανιάχου, όσα διαμείφθηκαν στις συναντήσεις του με τον υπουργό Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου Ντέιβιντ Κάμερον και την υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας Αναλένα Μπέρμποκ.

Οι δύο Ευρωπαίοι υπουργοί συναντήθηκαν επίσης τόσο με τον Ισραηλινό ομόλογό τους Ίσραελ Κατζ όσο και με τον πρόεδρο της χώρας Ισαάκ Χέρτσογκ.

Thank you UK Foreign Secretary @David_Cameron and German Foreign Minister @ABaerbock. I appreciate our warm discussion together this morning in Jerusalem. Thank you for both the UK and Germany’s strong stand alongside Israel in the face of the reprehensible attack by Iran. The… pic.twitter.com/i8R21gYdHn