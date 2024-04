Γκεοργκίεβα: Η μετανάστευση στις ΗΠΑ τονώνει την οικονομία

Η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, υποστήριξε ότι τα υψηλά επίπεδα μετανάστευσης στα σύνορα των ΗΠΑ βοηθούν την οικονομία της χώρας να ξεπεράσει την Ευρώπη.

Σε ερώτηση, γιατί η οικονομία των ΗΠΑ έχει καλύτερες επιδόσεις από την Ευρώπη, στην ετήσια συνεδρίαση του ΔΝΤ στην Ουάσιγκτον, η Γκεοργκίεβα απάντηση εστιάζοντας σε τρεις παράγοντες που διακρίνουν τις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Guardian.

Πρώτον, η δύναμη της καινοτομίας – στις ΗΠΑ είναι ευκολότερο να μετατραπούν οι καινοτόμες ιδέες σε επιχειρηματική ανάπτυξη και μετά να κλιμακωθούν σε επιτυχημένες εταιρείες. Υπάρχει ακόμη «δουλειά που πρέπει να γίνει», πρόσθεσε, για την απελευθέρωση της καινοτομίας στην Ευρώπη, αναφέροντας το κόστος της πατέντας, των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, στην Ευρώπη έναντι των ΗΠΑ.

Ο δεύτερος παράγοντας, είπε η Γκεοργκίεβα, είναι η εισροή εργαζομένων στις ΗΠΑ, η οποία διευκολύνει τις επιχειρήσεις να βρουν προσωπικό και ασκεί υπό πίεση τις διεκδικήσεις για αυξήσεις στους μισθούς.

Οι δηλώσεις αυτές έγινα καθώς οι αυξημένες μεταναστευτικές ροές στα νότια σύνορα των ΗΠΑ με το Μεξικό έχουν εξελιχθεί σε μείζον πολιτικό ζήτημα και αποτελεί μια από τις κεντρικές αντιπαραθέσεις μεταξύ των δυο μονομάχων Μπάιντεν και Τραμπ στις προεδρικές εκλογές το φθινόπωρο.

Η Γκεοργκίεβα εξήγησε τη θέση της στο δεύτερο ζήτημα ως εξής:

«Οι ΗΠΑ επωφελούνται από την αφθονία του εργατικού δυναμικού που διασχίζει τα σύνορα. Αυτή η προσφορά εργασίας δίνει στις ΗΠΑ ένα άλλο συγκριτικό πλεονέκτημα. Οι μισθοί δεν ανεβαίνουν, δεν υπάρχει δηλαδή ισχυρή πίεση για την αύξηση των μισθών λόγω έλλειψης εργατικού δυναμικού, διότι υπάρχουν εργατικά χέρια.

Ο τρίτος παράγοντας υπέρ των ΗΠΑ είναι ότι επωφελήθηκαν από ευνοϊκότερες τιμές ενέργειας σε σχέση με την Ευρώπη, όπου οι τιμές του φυσικού αερίου εκτινάχθηκαν στα ύψη μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022».

Η επικεφαλής του ΔΝΤ, αποκαλύπτει επίσης ότι το θέμα της παραγωγικότητας κυριαρχεί στη σκέψη της:

«Ξυπνάω στη μέση της νύχτας και σκέφτομαι πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα μέλη μας να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους;».

