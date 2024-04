Χτύπημα Ισραήλ στο Ιράν, δεν ετοιμάζει άμεσα αντίποινα η Τεχεράνη

Το Ισραήλ εξαπέλυσε σήμερα επιδρομή στο Ιράν, σε ανταπόδοση για την ιρανική επίθεση εναντίον της ισραηλινής επικράτειας το σαββατοκύριακο με εκατοντάδες drones και πυραύλους, μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ, επικαλούμενα αξιωματούχους της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Τα ABC News, CBS και CNN, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκαν σε επιχείρηση για την οποία είχε ενημερωθεί η αμερικανική κυβέρνηση. Το NBC διευκρίνισε πως δεν υπήρξε αμερικανική συμμετοχή. Το CNN διευκρίνισε πως η επιχείρηση δεν είχε στόχο ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, επικαλούμενο επίσης Αμερικανό αξιωματούχο.

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει σχολιάσει ως τώρα. Ερωτηθείς σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, εκπρόσωπος του Πενταγώνου περιορίστηκε να απαντήσει «δεν έχουμε τίποτε να πούμε αυτή τη στιγμή».

Το Ιράν ενεργοποίησε συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας σε διάφορες πόλεις, μετέδωσαν αρχικά ιρανικά κρατικά ΜΜΕ, ενώ η κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση ανέφερε πως ακούστηκαν εκρήξεις στην Ισφαχάν, στο κεντρικό τμήμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Δεν έγινε ξένη επίθεση εναντίον ιρανικών πόλεων, συμπεριλαμβανομένης της Ισφαχάν, δήλωσε «ενημερωμένη πηγή» του ιρανικού τηλεοπτικού δικτύου Press TV, παρά τις πληροφορίες αμερικανικών μέσων ενημέρωσης που αναφέρουν το ακριβώς αντίθετο και παρότι νωρίτερα μεταδόθηκε από ιρανικά ΜΜΕ πως ενεργοποιήθηκαν συστοιχίες της αντιαεροπορικής άμυνας για να αναχαιτίσουν drones στη συγκεκριμένη πόλη του κεντρικού Ιράν, όπου βρίσκεται βάση της ιρανικής πολεμικής αεροπορίας.

Λίγη ώρα αργότερα υπήρξε μια νέα εκδοχή για τα γεγονότα από την κρατική τηλεόραση του Ιράν. Υποστηρίχθηκε ότι πηγή του δυνατού ήχου που ακούστηκε στο Ισφαχάν ήταν τα συστήματα αεράμυνας που πυροβολούσαν «μικρά» ύποπτα αντικείμενα (drones) και ότι δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές σε ιρανικές εγκαταστάσεις. H ιρανική τηλεόραση, εν τω μεταξύ, μεταδίδει εικόνες «κανονικότητας».

Here is 🇮🇷 #Iran's state broadcaster in Isfahan this morning:

"The city is in complete calm and security, people are going on with their normal lives."

"1-2 hours ago, sounds were heard in the sky. We understand several miniature UAVs were overhead, which were shot down."…