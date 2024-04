Με ρυθμό 1,6% αναπτύχθηκε η αμερικανική οικονομία το πρώτο τρίμηνο

Η αμερικανική οικονομία κατέβασε ταχύτητα το πρώτο τρίμηνο του 2024, με το ΑΕΠ να αναπτύσσεται με χαμηλότερο ρυθμό από αυτόν που προέβλεπαν οι αναλυτές.

Ειδικότερα, η οικονομία των ΗΠΑ αναπτύχθηκε με ρυθμό 1,6% το τρίμηνο που έληξε τον Μάρτιο από 3,4% το προηγούμενο τρίμηνο.

Οι αναλυτές προέβλεπαν πτώση στο 2,5%.

Οι προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 2,5% από 3,3% το τέταρτο τρίμηνο και έναντι πρόβλεψης για αύξηση κατά 3%.

Ο δομικός δείκτης τιμών προσωπικής καταναλωτικής δαπάνης αυξήθηκε στο 3,7% από 2% το τέταρτο τρίμηνο. Οι αναλυτές προέβλεπαν άνοδο στο 3,4%.

US GDP growth surprised slowing to 0.4%q/q in the March quarter, to 3% year-ended (from 3.1%). Weakest quarterly growth rate since Q2 2022. pic.twitter.com/mTCEZbRJcV