ΗΠΑ: Πολιτική πόλωση προκαλεί η αντιπολεμική εξέγερση των φοιτητών

Οξύνεται η πολιτική αντιπαράθεση στις ΗΠΑ καθώς επιμένει το φοιτητικό κίνημα για την υπεράσπιση της Παλαιστίνης που απλώνεται σε πολλές πόλεις -παρά την προσπάθεια καταστολής- και σε ορισμένες περιπτώσεις, απωθεί τις ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που έχουν πραγματοποιήσει πάνω από 2.000 συλλήψεις.

Πάνω από 120 πανεπιστημιουπόλεις βρίσκονται σε εξέγερση, με νέες ομάδες να ξεκινούν δράσεις καθημερινά, μεταδίδουν διεθνή πρακτορεία ειδήσεων, σε κλίμα έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης.

Τα μέγεθος της καταστολής των αντιπολεμικών διαδηλώσεων αποτυπώνεται και πολιτικά από τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, ο οποίος επιτέθηκε στους φοιτητές μιλώντας για «βία», ανάβοντας τα αίματα.

Από τη μερια τους οι φοιτητές απαντούν ότι δεν δέχονται μαθήματα περί «βίας» από έναν πρόεδρο που είναι συνένοχος στη δολοφονία περισσότερων από 34.000 Παλαιστινίων από το ισραηλινό κράτος.

Ο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος επιδιώκει την επανεκλογή του τον Νοέμβριο έναντι του Ρεπουμπλικανού υποψήφιου και πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, έχει ακολουθήσει μέχρι τώρα προσεκτική γραμμή, καθώς αντιμετωπίζει την κριτική από όλο το πολιτικό φάσμα για την πολιτική του στο Ισραήλ, τόσο από δεξιά όσο και από αριστερά.

🚨BREAKING: State authorities unleash pepper spray on the University of Texas students. Make no mistake—this is Israel’s long arm brutalising American kids demanding an end to genocide. Enabled by AIPAC, this is Zionist oppression on America’s doorstep. #Gaza #FreePalestine pic.twitter.com/qEGrgaJI97 — Dr Lens Veritatis (@LensVeritatis) April 30, 2024

Ρήγματα

Ωστόσο, οι φοιτητικές κινητοποιήσεις δημιουργούν ρήγματα και στο εσωτερικό του Δημοκρατικού κόμματος για τη στάση των ΗΠΑ στον πόεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

Σχεδόν 90 αιρετοί, ιδίως μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων, που ανήκουν στο Δημοκρατικό κόμμα, παρότρυναν χθες Παρασκευή τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να εξετάσει το ενδεχόμενο να αναστείλει τη στρατιωτική βοήθεια που χορηγούν οι ΗΠΑ στο Ισραήλ αν η κυβέρνηση του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν αλλάξει τον τρόπο που διεξάγει τον πόλεμο εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι αιρετοί εξέφρασαν τις «σοβαρές ανησυχίες (τους) για τη διεξαγωγή του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας ως προς την εσκεμμένη παρεμπόδιση της ανθρωπιστικής βοήθειας» με επιστολή υπογεγραμμένη από 88 μέλη του σώματος που επιδόθηκε στον Λευκό Οίκο.

Οι περιορισμοί που επιβάλλονται από το Ισραήλ στις παραδόσεις ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας συνέβαλαν σε «ανθρωπιστική καταστροφή άνευ προηγουμένου», αναφέρεται στο κείμενο.

Οι υπογράφοντες απαιτούν από τον Δημοκρατικό πρόεδρο Μπάιντεν να δώσει στον ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου να καταλάβει πως κάθε εμπόδιο στη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας «θέτει σε κίνδυνο την επιλεξιμότητα» του Ισραήλ για τη χορήγηση περαιτέρω στρατιωτικής βοήθειας.

Διευκρινίζουν ωστόσο πως πρέπει να εξαιρεθεί από την ενδεχόμενη διακοπή της στρατιωτικής βοήθειας υλικό προοριζόμενο για τα ισραηλινά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, όπως ιδίως ο Σιδηρούς Θόλος.

«Συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε σθεναρά τη χορήγηση χρηματοδότησης στο Ισραήλ για αμυντικούς σκοπούς που επιτρέπει να σώζονται ζωές», κατά το κείμενο.

In response to Palestinian protesters disrupting a graduation ceremony at the University of Michigan, the audience broke out into a “USA!” chant 🇺🇸pic.twitter.com/iDkNYtnlxA — Marina Medvin 🇺🇸 (@MarinaMedvin) May 4, 2024

Ανάμεσα στους πολιτικούς είναι μέλη των επιτροπών για τις Ένοπλες Δυνάμεις και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Από το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, με έναυσμα άνευ προηγουμένου επίθεση του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου, ο κ. Μπάιντεν, που διεξάγει εκστρατεία για να εξασφαλίσει τον Νοέμβριο δεύτερη θητεία στον Λευκό Οίκο, επικρίνεται ολοένα πιο έντονα για την άνευ όρων υποστήριξή του στο Ισραήλ.

Εξάπλωση στην Ευρώπη

Στο μεταξύ οι κινητοποιήσεις εξαπλώνονται και στην Ευρώπη, σε Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία, Ιρλανδία.

Φοιτητές στο Κολέγιο Τρίνιτι του Δουβλίνου, που διαμαρτύρονται για τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα, έστησαν έναν καταυλισμό που ανάγκασε τη διοίκηση του πανεπιστημίου να περιορίσει την πρόσβαση στην πανεπιστημιούπολη και να κλείσει την έκθεση του Βιβλίου του Κελς, ενός από τα κορυφαία τουριστικά αξιοθέατα της Ιρλανδίας.

Ο καταυλισμός στήθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής, αφού η ένωση των φοιτητών ανέφερε ότι της επιβλήθηκε πρόστιμο 214.000 ευρώ από το πανεπιστήμιο για τις οικονομικές απώλειες που υπέστη λόγω των κινητοποιήσεων που έγιναν τους τελευταίους μήνες και δεν αφορούσαν αποκλειστικά τον πόλεμο στη Γάζα. Ο πρόεδρος της ένωσης Λάζλο Μολνάρφια ανάρτησε μια φωτογραφία που δείχνει πάγκους στοιβαγμένους μπροστά στην είσοδο του κτιρίου όπου εκτίθεται το Βιβλίο του Κελς. Τα χειρόγραφα αυτά χρονολογούνται από το 800 μ.Χ. και είναι έργο Κελτών μοναχών.

Students at Trinity College Dublin have set up an encampment for Palestine, demanding that their university cut ties with Israel as per BDS principles supported by the vast majority of students and staff. 🇵🇸🇵🇸🇵🇸 @TrinityBDS @tcdsu @tcddublin pic.twitter.com/Uw44FjLmaJ — László Molnárfi (SU) (@TCDSU_President) May 3, 2024

«Το Βιβλίο του Κελς τώρα έκλεισε επ’ αόριστον» πρόσθεσε στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. Η διοίκηση του Κολεγίου Τρίνιτι ανέφερε ότι περιόρισε την πρόσβαση των φοιτητών, του προσωπικού και των κατοίκων στην πανεπιστημιούπολη για λόγους ασφαλείας, προσθέτοντας ότι η έκθεση του Βιβλίου του Κελς θα μείνει κλειστή σήμερα.

Οι ακτιβιστές στο Τρίνιτι ζητούν από το παλαιότερο πανεπιστήμιο της Ιρλανδίας να διακόψει τους δεσμούς του με τα ισραηλινά ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα και να μην συνάπτει συμφωνίες με εταιρίες που διατηρούν δεσμούς με το Ισραήλ. Την περασμένη εβδομάδα η πρύτανης Λίντα Ντόιλ ανέφερε ότι το Κολέγιο Τρίνιτι εξετάζει τις επενδύσεις του σε διάφορες εταιρείες και ότι οι αποφάσεις για συνεργασία ή μη με ισραηλινούς θεσμούς επαφίενται στον κάθε καθηγητή ξεχωριστά.

Irish academics have expressed strong support for the encampment at Trinity College.



"We admire their courage in standing against a US-funded, EU-assisted genocide and we join them in demanding that their universities take similarly principled stands"https://t.co/9BSEHznAzq — Academics for Palestine (@AcaforPalestine) May 4, 2024

Αστυνομία

Η αστυνομία απομάκρυνε βίαια εκατοντάδες διαδηλωτές από πολλά πανεπιστήμια, διαλύοντας παράλληλα διάφορους καταυλισμούς που είχαν στηθεί, μεταξύ αυτών και στο UCLA της Καλιφόρνια.

Η αστυνομία του Λος Άντζελες ανέφερε ότι 210 άτομα συνελήφθησαν στο UCLA και εκατοντάδες συλλήψεις έγιναν και σε άλλα πανεπιστήμια το περασμένο βράδυ. Ζωντανά τηλεοπτικά πλάνα έδειξαν αστυνομικούς να κατεβάζουν σκηνές και να γκρεμίζουν αυτοσχέδια οδοφράγματα στο UCLA, ενώ υπάλληλοι του πανεπιστημίου είπαν ότι το εκπαιδευτικό ίδρυμα με τους σχεδόν 52.000 φοιτητές θα παραμείνει και σήμερα κλειστό.

Στο Πόρτλαντ του Όρεγκον, οι αστυνομικές δυνάμεις εισέβαλαν στη βιβλιοθήκη του Πολιτειακού Πανεπιστημίου, που βρισκόταν υπό κατάληψη από διαδηλωτές από τη Δευτέρα, και προχώρησαν σε συλλήψεις.

Στο Νιου Χάμσαϊρ, κατά τη διάρκεια της νύχτας, η αστυνομία συνέλαβε περίπου 100 διαδηλωτές σε δύο ξεχωριστά περιστατικά στο πανεπιστήμιο Ντάρτμουθ και στο πανεπιστήμιο του Νιού Χάμσαϊρ, διαλύοντας παράλληλα τις πρόχειρες κατασκηνώσεις των φοιτητών που είχαν στηθεί εκεί.

Παρόμοιες περιστατικά αστυνομικής καταστολής έλαβαν χώρα σε πανεπιστημιουπόλεις σε 21 πολιτείες σε όλες τις ΗΠΑ, από την Αριζόνα έως τη Βιρτζίνια και το Οχάιο. Η αστυνομία έχει συλλάβει συνολικά περίπου 2.000 διαδηλωτές μέχρι σήμερα.

Ωστόσο, ορισμένα πανεπιστήμια κατάφεραν να αποφύγουν τις αντιπαραθέσεις μεταξύ της αστυνομίας και των φοιτητών.

Λίγο βορειότερα από το UCLA, στο πανεπιστήμιο Μπέρκλεϋ της Καλιφόρνια οι φοιτητικές διαδηλώσεις έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής χωρίς συλλήψεις ή διακοπή των εργασιών του εκπαιδευτικού ιδρύματος. Η πρύτανης του Μπέρκλεϋ Κάρολ Κριστ επέτρεψε στους φοιτητές να διατηρήσουν έναν χώρο διαμαρτυρίας στο πανεπιστήμιο στα σκαλιά του εμβληματικού κτιρίου Σπρόου Χολ, όπου ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ είχε δώσει μια ομιλία για τα πολιτικά δικαιώματα το 1967.

Στο πανεπιστήμιο Μπράουν στο Ρόουντ Άιλαντ, οι φοιτητές συμφώνησαν να αποχωρήσουν από τον καταυλισμό τους μετά από συμφωνία με τη διοίκηση του ιδρύματος ότι θα διεξαχθεί ψηφοφορία για το αν θα συνεχίσει να συνεργάζεται με εταιρείες που συνδέονται με τις στρατιωτικές επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα.

Από την άλλη πλευρά, οι αντίπαλοι των φιλοπαλαιστίνιων διαδηλωτών τους κατηγορούν για αντισημιτισμό και ρητορική μίσους, καθώς επίσης καταγγέλλουν ότι στις συγκεντρώσεις και τις διαδηλώσεις στα τριτοβάθμια ιδρύματα της χώρας συμμετέχουν πάρα πολλοί εξωπανεπιστημιακοί. Οι ισχυρισμοί αυτοί απορρίπτονται κατηγορηματικά από τους διαδηλωτές φοιτητές, οι οποίοι καλούν τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να κάνει περισσότερα για να σταματήσει την αιματοχυσία στη Γάζα και ζητούν τη διακοπή σχέσεων των πανεπιστημίων με εταιρείες που υποστηρίζουν την κυβέρνηση του Ισραήλ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έσπασε τη σιωπή του για τις διαδηλώσεις μετά τις αστυνομικές επιδρομές στα πανεπιστήμια, λέγοντας ότι οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να διαμαρτύρονται, όχι όμως να εξαπολύουν βία.

Μπάιντεν: Οι διαδηλώσεις στα πανεπιστήμια δοκιμάζουν το κράτος δικαίου

Οι φοιτητικές διαδηλώσεις στα πανεπιστήμια των ΗΠΑ θέτουν σε δοκιμασία το δικαίωμα στην ελευθερία του λόγου και το κράτος δικαίου, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν.

Οι πολίτες των ΗΠΑ πρέπει να έχουν το δικαίωμα να ακουστούν αλλά το κράτος δικαίου πρέπει να γίνει σεβαστό, πρόσθεσε ο Μπάιντεν.

Η καταστροφή περιουσίας και οι απειλές εναντίον άλλων ανθρώπων δεν συνιστούν ειρηνική διαμαρτυρία, τόνισε ο Μπάιντεν. «Είναι ενάντια στον νόμο» υπογράμμισε.

Υπάρχει το δικαίωμα της διαμαρτυρίας αλλά όχι και το δικαίωμα της πρόκλησης χάους, ανέφερε σύμφωνα με το Reuters ο Αμερικανός πρόεδρος.

Όπως ανέφερε, δεν υπάρχει χώρος στα πανεπιστήμια ή στις ΗΠΑ για αντισημιτισμό ή για λόγο μίσους. Οι διαδηλώσεις πρέπει να γίνονται χωρίς βία, καταστροφές ή μίσος και να σέβονται τον νόμο.

Eρωτώμενος αν οι διαδηλώσεις τον έχουν κάνει να επανεξετάσει την αμερικανική πολιτική στη Μέση Ανατολή, ο Μπάιντεν απάντησε «όχι».

Αρνητικά απάντησε και όταν ρωτήθηκε αν πρέπει να παρέμβει στις διαδηλώσεις η εθνοφρουρά.

