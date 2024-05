Ξεκίνησε η χερσαία εισβολή στη Ράφα παρά το «ναι» της Χαμάς για εκεχειρία

Ξεκίνησαν οι χερσαίες επιχειρήσεις στο νότιο άκρο της Λωρίδας της Γάζας, καθώς εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων της χώρας ανακοίνωσε ότι στρατεύματα «επιχειρούν» εναντίον στόχων της Χαμάς στην ανατολική Ράφα και παρότι η Χαμάς, από την πλευρά της, ανακοίνωσε ότι αποδέχεται την πρόταση Αιγύπτου και Κατάρ για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

The Israel Defense Force has announced the beginning of Offensive Ground Operations against the City of Rafah in Southern Gaza, with the Spokesman stating that IDF Troops are now “Striking and Operating” against Hamas Targets in Eastern Rafah.