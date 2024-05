Επείγουσα προσγείωση Boeing στην Κωνσταντινούπολη

Αεροσκάφος Boeing 767 μεταφοράς εμπορευμάτων της FedEx Airlines πραγματοποίησε επείγουσα προσγείωση στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης χωρίς το μπροστινό σύστημα προσγείωσης, ωστόσο κατάφερε να παραμείνει στον διάδρομο, ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Μεταφορών διευκρινίζοντας ότι δεν υπάρχουν τραυματίες.

Το Boeing 767 που πραγματοποιούσε πτήση από το αεροδρόμιο Ρουασί-Σαρλ ντε Γκολ του Παρισιού πληροφόρησε τον πύργο ελέγχου στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης ότι το σύστημα προσγείωσης δεν άνοιξε και προσγειώθηκε με τις οδηγίες του πύργου ελέγχου, αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Μεταφορών.

Συνεργεία διάσωσης και πυρόσβεσης του αεροδρομίου είχαν τεθεί σε ετοιμότητα στον διάδρομο προσγείωσης και δεν υπάρχουν τραυματισμοί, σύμφωνα με την ανακοίνωση, που δεν διευκρινίζει το αίτιο της βλάβης.

Βίντεο από την επείγουσα προσγείωση δείχνει σπίθες και καπνό να ξεπηδούν καθώς το εμπρόσθιο τμήμα του αεροσκάφους σέρνεται κατά μήκος του διαδρόμου πριν το περιλούσουν με αφρό πυρόσβεσης.

Ο διάδρομος προσγείωσης έκλεισε προσωρινά στην κυκλοφορία, αλλά η κίνηση των αεροσκαφών στους υπόλοιπους διαδρόμους του διεθνούς αεροδρομίου συνεχίσθηκε κανονικά.

Η Boeing δεν έχει σχολιάσει το περιστατικό.

Η εταιρεία αποφάσισε πρόσφατα να προχωρήσει σε αναδιάρθρωση της διεύθυνσής της καθώς αντιμετωπίζει σοβαρή κρίση λόγω πληθώρας προβλημάτων στην ποιότητα, την ασφάλεια και την παραγωγή και αυξημένες πιέσεις από τις αεροπορικές εταιρείες, τις ρυθμιστικές αρχές και τους επενδυτές έπειτα και από την έκρηξη στον αέρα ενός πάνελ πόρτας σε αεροσκάφος 737 MAX.

Δύο πρώην υπάλληλοι της Boeing που είχαν εγείρει «ανησυχίες» για τα προβλήματα ποιότητας και ασφαλείας στην γραμμή παραγωγής έχουν βρεθεί νεκροί τις τελευταίες εβδομάδες.

Στα μέσα Μαρτίου βρέθηκε νεκρός στην Νότια Καρολίνα ο Τζον Μπάρνετ, επί 32 χρόνια υπάλληλος της Boeing, που προσπάθησε να αναδείξει τα προβλήματα παραγωγής, πριν εγκαταλείψει την εταιρεία το 2017.

Ο Τζον Μπάρνετ είχε μιλήσει στα μέσα ενημέρωσης μετά το περιστατικό της έκρηξης του πάνελ στο Boeing 737 MAX 9 που ανάγκασε σε επείγουσα προσγείωση του αεροσκάφος.

Ο Τζον Μπάρνετ βρέθηκε νεκρός από τραύματα που ο ίδιος είχε προκαλέσει, ανακοίνωσαν οι αρχές παραπέμποντας σε αυτοκτονία.

Ο δικηγόρος του δήλωσε ότι επρόκειτο να καταθέσει σε υπόθεση αγωγής σχετικής με το αεροσκάφος 787 Dreamliner.

Λίγες εβδομάδες μετά, στις 2 Μαΐου, ο 45χρονος Τζόσουα Ντιν, πρώην επιθεωρητής ποιότητας στην Spirit AeroSystems, προμηθευτή της Boeing, πέθανε από αιφνίδια και ταχείας εξέλιξης λοίμωξη.

Ήταν ένας από τους πρώτους whistleblowers που κατήγγειλαν ότι η διεύθυνση της Spirit AeroSystems αγνόησε τα κατασκευαστικά ελαττώματα του 737 MAX.

Ο Τζόσουα Ντιν είχε δώσει κατάθεση στο πλαίσιο αγωγής μετόχου της Spirit και υπέβαλε επίσης καταγγελία στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας για «σοβαρές και χονδροειδείς παραβάσεις στην γραμμή παραγωγής του 737 από υψηλόβαθμα στελέχη ελέγχου ποιότητας» στην Spirit.

Η Spirit απέλυσε τον Ντιν τον Απρίλιο του 2023 και είχε καταθέσει καταγγελία στο Υπουργείο Εργασίας υποστηρίζοντας ότι η απόλυσή του ήταν αντίποινο στις καταγγελίες του.

