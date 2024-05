Απλώνονται στα βρετανικά πανεπιστήμια οι αντιπολεμικές κινητοποιήσεις

Οι φοιτητικές κινητοποιήσεις για τη Γάζα έφθασαν στο Ηνωμένο Βασίλειο: αντίσκηνα συνοδεία παλαιστινιακών σημαιών και συνθημάτων που καλούν για κατάπαυση του πυρός εμφανίστηκαν αυτή την εβδομάδα στις πρασιές του πανεπιστημίου SOAS (Σχολή Ανατολικών και Αφρικανικών Σπουδών).

Φοιτητές, πολλοί από τους οποίους με μάσκα, κάθονται σε κύκλο πάνω σε ένα μπλε ύφασμα ενώ άλλοι συγκεντρώνουν προμήθειες.

Σύμφωνα με τη Γιάρα, μια 23χρονη πρώην φοιτήτρια, τουλάχιστον 20 φοιτητές συμμετέχουν στο κίνημα σε αυτό το ίδρυμα.

Άλλοι καταυλισμοί στήθηκαν σε πολλά βρετανικά πανεπιστήμια όπως και σε αμερικανικές πανεπιστημιουπόλεις.

Ο σκοπός, λέει στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP), είναι να «ασκήσουμε πίεση στη διοίκηση ώστε να προσχωρήσει στα αιτήματα των φοιτητών», δηλ. να αποκαλύψει τις σχέσεις με επιχειρήσεις που συνεργούν σε αυτό που αποκαλεί «η οικονομία του παράνομου εποικισμού του Ισραήλ και το εμπόριο όπλων».

"I believe that we will win."



Hundreds of students cheer in support of Palestine at SOAS University of London. pic.twitter.com/kDjhTNkGg2