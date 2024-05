Απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά του πρωθυπουργού της Σλοβακίας

Επεισόδιο με τέσσερις πυροβολισμούς σημειώθηκε μετά από συνεδρίαση της σλοβακικής κυβέρνησης σε τοποθεσία έξω από την Μπρατισλάβα, μετέδωσε το πρακτορείο TASR, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες.

Οπως μεταδίδει το Reuters, μετά τους πυροβολισμούς ένας άνδρας συνελήφθη από την αστυνομία.

Δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο λαϊκιστής πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο τραυματίστηκε από τη μία βολή στην κοιλιακή χώρα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

