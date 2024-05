Influencers στο στόχαστρο οικονομικών αρχών στη Βρετανία

Γιατί κατηγορούνται αστέρες ριάλιτι τηλεόρασης, που έχουν εμφανιστεί σε εκπομπές όπως το Love Island και το The Only Way is Essex.