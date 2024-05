Καύσιμα και ιατρικό υλικό σε νοσοκομείο της Β. Γάζας παρέδωσε ο ΠΟΥ

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) κατάφερε για πρώτη φορά από τις 13 Μαΐου να φτάσει στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας για να παραδώσει καύσιμα και υλικό στο νοσοκομείο Άλ Άχλι, ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής του οργανισμού του ΟΗΕ.

"Το νοσοκομείο Αλ Άχλι αναλαμβάνει τον διπλάσιο αριθμό ανθρώπων από αυτόν που δύναται, αντιμετωπίζει έλλειψη χειρουργικού υλικού και το προσωπικό του δεν πληρώνεται", έγραψε ο Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Προς το παρόν καμία σοβαρή χειρουργική επέμβαση "δεν μπορεί να γίνει βράδυ, λόγω έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού", πρόσθεσε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, σημειώνοντας ότι ο οργανισμός προσπαθεί να αναπτύξει ομάδα εκεί.

Υπό δύσκολες συνθήκες και "σφοδρές εχθροπραξίες", η αποστολή του ΠΟΥ μπόρεσε να παραδώσει 15.000 λίτρα καυσίμου --το οποίο είναι απαραίτητο για τη λειτουργία των γεννητριών του νοσοκομείου και την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος-- αλλά και 14 κλίνες νοσηλείας, φάρμακα και υλικό για τραύματα για να καλυφθούν οι ανάγκες 1.500 ανθρώπων.

