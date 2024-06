Πρώτη γυναίκα πρόεδρος στο Μεξικό, «δεν θα σας απογοητεύσω»

«Δεν θα σας απογοητεύσω», υποσχέθηκε η εκλεγμένη πρόεδρος του Μεξικού Κλαούδια Σέινμπαουμ στις πρώτες δηλώσεις της σε τηλεοπτικό δίκτυο μετά την ανακοίνωση των πρώτων μερικών αποτελεσμάτων από το Εθνικό Εκλογικό Ινστιτούτο (INE), σύμφωνα με τα οποία βρίσκεται με διαφορά στην πρώτη θέση.

«Θα γίνω η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του Μεξικού», πρόσθεσε στη συνέχεια απευθυνόμενη σε οπαδούς της και ανακοινώνοντας ότι το κόμμα της, το Κίνημα για την Εθνική Αναγέννηση (MORENA) κέρδισε «ενισχυμένη πλειοψηφία» στο Κογκρέσο.

Claudia Sheinbaum is Mexico’s 1st female President

Climate scientist, feminist, leftist & pro-Palestinian Jew

She has a PHD & shared a Nobel prize



Her Republican US neighbours will not attend her inauguration - who cares?



Congratulations Mexico

