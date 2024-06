Πρώτο χτύπημα με δυτικά όπλα σε ρωσικό έδαφος

Οι ουκρανικές δυνάμεις υποστήριξαν χθες ότι έπληξαν επιτυχώς ένα ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα S-300, χρησιμοποιώντας εντός ρωσικού εδάφους όπλα που προμηθεύτηκαν από τη Δύση.

«Καίει όμορφα. Είναι ένα ρωσικό S-300. Σε ρωσικό έδαφος. Τις πρώτες ημέρες μετά την άδεια χρήσης δυτικών όπλων σε εχθρικό έδαφος», δημοσίευσε στο Facebook η υπουργός της κυβέρνησης της Ουκρανίας Iryna Vereshchuk μαζί με μια φωτογραφία που υποτίθεται ότι δείχνει το χτύπημα.

Η είδηση, σημειώνει το CNN, έρχεται λίγες μέρες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν έδωσε στην Ουκρανία την άδεια να πραγματοποιήσει περιορισμένα πλήγματα χρησιμοποιώντας αμερικανικά όπλα στη ρωσική επικράτεια γύρω από το Χάρκοβο. Αδεια που έδωσαν και άλλες χώρες.

Δεν είναι σαφές εάν τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση που περιγράφει η Vereshchuk προέρχονται από τις ΗΠΑ.

Η Ουκρανία ζητούσε επί μήνες από την Ουάσιγκτον να της επιτρέψει να χτυπήσει στόχους σε ρωσικό έδαφος με αμερικανικά όπλα, καθώς η Μόσχα εξαπέλυσε μια βίαιη εναέρια και χερσαία επίθεση στο Χάρκοβο σε σημαντικό βαθμό εκ του ασφαλούς, γνωρίζοντας ότι τα στρατεύματά της θα μπορούσαν να υποχωρήσουν πίσω στο ρωσικό έδαφος για να ανασυνταχθούν, καθώς και ότι τα όπλα της και οι αποθήκες δεν μπορούσαν να στοχοποιηθούν με δυτικά όπλα.

Η άδεια που χορηγήθηκε από τις ΗΠΑ ήταν και πρωτοποριακή και τολμηρή, αλλά δοκιμαστική και άκρως υπό όρους. Η Ουκρανία μπορεί να πλήξει μόνο στόχους γύρω από το Χάρκοβο και οι ΗΠΑ παραμένουν σταθερές στο να μην επιτρέπουν στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει προηγμένα συστήματα όπως τους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς ATACMS (με ακτίνα δράσης έως 300 χλμ.), για χτυπήματα εντός Ρωσίας. Αντίθετα, η Ουκρανία μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο πυραύλους μικρότερου βεληνεκούς, γνωστούς ως GMLRS, οι οποίοι έχουν βεληνεκές περίπου 70 χιλιομέτρων.

Ukraine using it's new ability to strike Russian territory with spectacular effect, taking out more of Russia's pricey and increasingly rare S-300/S-400 anti-aircraft batteries around Belgorod.



Footage from sad Russians yesterday. https://t.co/MNd9VFgLH2 pic.twitter.com/CplG0wMtL3