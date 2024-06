IEA: Επενδύσεις $2 τρισ. στην καθαρή ενέργεια το 2024

Φέτος οι παγκόσμιες επενδύσεις σε τεχνολογίες και υποδομές ΑΠΕ πρόκειται να φθάσουν τα 2 τρισ. δολ., σύμφωνα με έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΙΕΑ), World Energy Investment.

Για πρώτη φορά, οι επενδύσεις συνολικά στον τομέα της ενέργειας αναμένεται να ξεπεράσουν τα 3 τρισ. δολ. το 2024, αναφέρει ο ΙΕΑ στην ετήσια έκθεση για τις παγκόσμιες ενεργειακές επενδύσεις.

Για πρώτη φορά, οι συνδυασμένες επενδύσεις σε ΑΠΕ και δίκτυα ξεπέρασαν το ποσό που δαπανήθηκε για ορυκτά καύσιμα το 2023.

Η έκθεση διαπιστώνει ότι παρά τις πιέσεις στη χρηματοδότηση, οι παγκόσμιες επενδύσεις στην καθαρή ενέργεια πρόκειται να φτάσουν σχεδόν το διπλάσιο από το ποσό που θα διατεθεί στα ορυκτά καύσιμα το 2024, βοηθούμενο από τη βελτίωση των αλυσίδων εφοδιασμού και το χαμηλότερο κόστος για καθαρές τεχνολογίες.

Global investment in renewable power & grids overtook spending on all fossil fuels for the 1st time last year.



This is a clear sign a new global energy economy is emerging. But clean energy investment has to grow much faster to put the world on track for energy & climate goals. pic.twitter.com/n6qUfwkGPG