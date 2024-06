Απότομη προσγείωση για μετοχές που απογείωσε το ράλι τoυ A.I.

Οι περισσότερες από τις μετοχές που βρέθηκαν στο επίκεντρο της φρενίτιδας που επικράτησε την περασμένη χρονιά για την τεχνητή νοημοσύνη έχουν κινηθεί χαμηλότερα φέτος, το οποίο υποδηλώνει ότι οι επενδυτές έχουν μπει σε μια διαδικασία να διαχωρίσουν «την ήρα από το στάρι».

Το εκρηκτικό ράλι μετοχών υψηλού προφίλ όπως της Nvidia, της κατασκευάστριας τσιπ που αυτή την εβδομάδα έγινε η πιο πολύτιμη εισηγμένη στον κόσμο, έχει πυροδοτήσει συζητήσεις για το αν το χρηματιστήριο των ΗΠΑ ωθείται από ένα κλίμα εφορίας που δεν στηρίζεται σε θεμελιώδη μεγέθη.

Ωστόσο, η πτωτική πορεία που καταγράφουν τελευταία δεκάδες μετοχές που είχαν επωφεληθεί από τον πρώιμο ενθουσιασμό υποδηλώνει ότι οι επενδυτές αρχίζουν να κοιτάζουν πέρα από τα αισιόδοξα σχόλια και να ελέγχουν αν οι εταιρείες μπορούν να υποστηρίξουν τους ισχυρισμούς τους.

«Η τεχνητή νοημοσύνη εξακολουθεί να είναι ένα μεγάλο θέμα, αλλά αν μια εταιρεία δεν μπορεί να δημοσιοποιήσει απτά στοιχεία, πληγώνεται», δήλωσε ο Στιούαρτ Κάιζερ, υπεύθυνος trading για αμερικανικές μετοχές στη Citi. «Το να λέμε "AI" διαρκώς δεν αρκεί πλέον».

Περίπου το 60% των μετοχών του S&P 500 έχουν κινηθεί υψηλότερα φέτος, αλλά περισσότερες από τις μισές μετοχές που περιλαμβάνονται στο "AI Winners Basket" της Citi - δείκτης που βασίζεται στα ονόματα που συγκέντρωναν τον μεγαλύτερο ενθουσιασμό μεταξύ των πελατών της τράπεζας πέρυσι - έχουν σημειώσει πτώση. Πάνω από τα τρία τέταρτα των εταιρειών στο καλάθι της τεχνητής νοημοσύνης είχαν καταγράψει άνοδο το 2023.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στα επενδυτικά κεφάλαια που προσπάθησαν να επιλέξουν μεγάλο εύρος μετοχών τεχνητής νοημοσύνης. Περισσότερες από τις μισές μετοχές στο ETF Robotics and Artificial Intelligence της BlackRock και στο fund AI and Next Gen Software της Invesco έχουν υποχωρήσει φέτος.

Η Μόνα Μοχάτζαν, υπεύθυνη επενδυτικής στρατηγικής στην Edward Jones, δήλωσε: «Οι επενδυτές εξετάζουν λίγο περισσότερο τα κέρδη σε εταιρείες που συνδέονται με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Η διαφορά με μετοχές σαν την Nvidia είναι ότι έχουν φέρει απτά αποτελέσματα όσον αφορά την κερδοφορία, δημοσιοποιώντας πραγματικά δεδομένα» πρόσθεσε.

Η Nvidia έχει υπερδιπλασιάσει την κεφαλαιοποίησή της φέτος, μετά από τον υπερτριπλασιασμό το 2023, ξεπερνώντας τα 3 τρισ. δολάρια και εκθρονίζοντας τη Microsoft ως η πιο πολύτιμη εταιρεία στον κόσμο.

Αντίθετα, τεχνολογικοί όμιλοι όπως οι Salesforce, Snowflake, Intel και Adobe έχουν σημειώσει βαριές απώλειες μετά τα ισχυρά κέρδη του 2023.

«Στην τεχνολογία ο πήχης ήταν αρκετά υψηλός για τα κέρδη και αν έχανες αυτόν τον πήχη δεχόσουν ισχυρό πλήγμα», είπε ο Κάιζερ της Citi. Η Salesforce κατέγραψε τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση της τα τελευταία 20 χρόνια μετά τη δημοσίευση απογοητευτικών αποτελεσμάτων τριμήνου τον περασμένο μήνα.