Μακρόν: Κίνδυνος εμφυλίου στη Γαλλία αν κερδίσουν τα άκρα

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι οι ατζέντες των ακροδεξιών και ακροαριστερών μπλοκ στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές της Γαλλίας φέρνουν τον λαό της χώρας αντιμέτωπο μεταξύ του, φτάνοντας στο σημείο να πει ότι τα "ακραία" κόμματα θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν έναν "εμφύλιο πόλεμο".

Το σχέδιο του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και της ανασφάλειας "αναφέρεται σε ανθρώπους μιας θρησκείας ή μιας καταγωγής - διχάζει και οδηγεί σε εμφύλιο πόλεμο", δήλωσε ο Μακρόν σε συνέντευξή του σε ένα podcast του Génération Do It Yourself που προβλήθηκε το βράδυ της Δευτέρας. Η ακροαριστερή Ανυπότακτη Γαλλία που αποτελεί μέρος μιας βιαστικά συναρμολογημένης συμμαχίας πλασάρει επίσης σεχταριστικές πολιτικές που θα προκαλούσαν παρόμοιες εντάσεις, είπε.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, τα όλο και πιο έντονα σχόλια από το στρατόπεδο του Μακρόν αντανακλούν μια τελευταία προσπάθεια να προσελκύσει τους ψηφοφόρους, καθώς το κεντρώο κόμμα του βρίσκεται πίσω από τον Εθνικό Συναγερμό και το αριστερό Νέο Λαϊκό Μέτωπο στις δημοσκοπήσεις, ενώ απομένει λιγότερο από μια εβδομάδα πριν από τον πρώτο γύρο της ψηφοφορίας. Ένα γκάλοπ εκτιμά μάλιστα ότι το ακροδεξιό κόμμα θα μπορούσε να κατακτήσει την απόλυτη πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση, αν και το σύστημα ψηφοφορίας δύο γύρων της Γαλλίας καθιστά τις προβλέψεις δύσκολες.