Νέα γκάφα Μπάιντεν: Είμαι η πρώτη μαύρη γυναίκα που υπηρέτησε με μαύρο πρόεδρο!

Ενα ακόμα λεκτικό ολίσθημα χαρακτήρισε συνέντευξη του Τζο Μπάιντεν. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι είναι «περήφανος» που είναι η πρώτη «μαύρη γυναίκα που υπηρέτησε με μαύρο πρόεδρο».

Ο 81χρονος πρόεδρος έκανε τη γκάφα κατά τη διάρκεια συνέντευξης στον ραδιοφωνικό σταθμό Wurd της Φιλαδέλφειας.

«Παρεμπιπτόντως, είμαι περήφανος που είμαι, όπως είπα, η πρώτη αντιπρόεδρος, η πρώτη μαύρη γυναίκα… που υπηρέτησε με μαύρο πρόεδρο», είπε.

Έρχεται λίγες μέρες μετά το debate του Μπάιντεν με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, η οποία χαρακτηρίστηκε από λεκτικές γκάφες και μπερδεμένες δηλώσεις.

Ο Μπάιντεν αντιμετωπίζει τώρα αυξανόμενες πιέσεις να εγκαταλείψει την προεδρική κούρσα. Δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos έδειξε ότι ένας στους τρεις Δημοκρατικούς τάσσεται υπέρ της παραίτησης του Μπάιντεν.

