Κένυα: Ακρωτηριασμένα πτώματα, έρευνα για ευθύνες της αστυνομίας

Η αρχή εποπτείας της αστυνομίας της Κένυας ερευνά τυχόν ευθύνες αστυνομικών μετά τη μακάβρια ανακάλυψη χθες Παρασκευή ακρωτηριασμένων πτωμάτων σε χωματερή στο Ναϊρόμπι.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αστυνομίας (IPOA) ερευνά επίσης τις καταγγελίες περί απαγωγών και παράνομων συλλήψεων διαδηλωτών, οι οποίοι αγνοούνται μετά τις πρόσφατες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις.

Η αστυνομία της Κένυας δέχεται έντονες επικρίσεις μετά τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων στη διάρκεια των διαδηλώσεων τον προηγούμενο μήνα. Οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων την κατηγορούν ότι έκανε χρήση υπερβολικής βίας στην προσπάθειά της να καταστείλει τις κινητοποιήσεις.

Η αστυνομία χρησιμοποίησε πραγματικά πυρά εναντίον των διαδηλωτών. Σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων (KNHCR), 39 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις 18 Ιουνίου, όταν ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις.

Πολλές οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν επικρίνει τις μεθόδους που χρησιμοποίησε η αστυνομία και έχουν ζητήσει τη διενέργεια ερευνών.

