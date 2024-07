Επίθεση κατά Τραμπ: Ο δράστης είναι ένας 20χρονος από την Πενσιλβάνια

Τον 20χρονο Τόμας Μάθιου Κρουκς από την Πενσιλβάνια ταυτοποίησε ως δράστη της απόπειρας δολοφονίας του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ το FBI, μετέδωσαν σήμερα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

«Το FBI ταυτοποίησε τον 20χρονο Τόμας Μάθιου Κρουκς από το Μπέθελ Παρκ της Πενσιλβάνια ως το πρόσωπο που εμπλέκεται στην απόπειρα δολοφονίας του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις 13 Ιουλίου στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια» επεσήμανε το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών σε ανακοίνωσή του, την οποία επικαλούνται τα τηλεοπτικά δίκτυα NBC και CBS.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Washinghton Post η οποία επικαλείται τον εκλογικό κατάλογο της πολιτείας, ο δράστης της επίθεσης είναι εγγεγραμμένος ψηφοφόρος των Ρεπουμπλικανών.

Νωρίτερα, το ομοσπονδιακό αστυνομικό σώμα που είναι αρμόδιο για την προστασία προσωπικοτήτων στις ΗΠΑ (η Secret Service) ανακοίνωσε πως ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης εναντίον του υποψήφιου της αμερικανικής δεξιάς για την προεδρία στην Πενσιλβάνια χθες Σάββατο «εξουδετερώθηκε» από μέλη του αφού πυροβόλησε επανειλημμένα από υπερυψωμένη θέση «έξω από τον χώρο της συγκέντρωσης».

Διευκρίνισε πως ο φερόμενος ως δράσης «απεβίωσε».

The Shooter at the Trump Rally in Pennsylvania can be seen Dead on the Roof of a nearby Building, after being Killed by U.S. Secret Service Agents. pic.twitter.com/6eUpiqfCeL