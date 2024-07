Ισραήλ: Νεκρός ο διοικητής ταξιαρχίας της Χαμάς στη Χαν Γιουνίς

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ο Ράφα Σαλάμα, διοικητής της ταξιαρχίας της Χαμάς στη Χαν Γιουνίς, σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή το Σάββατο που είχε επίσης στόχο τον επικεφαλής της ένοπλης πτέρυγας της οργάνωσης, τον Μοχάμεντ Ντέιφ.

Ο στρατός δήλωσε ότι ο Σαλάμα ήταν ένας από τους στενότερους συνεργάτες του Ντέιφ και συμμετείχε στον σχεδιασμό της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Ο θάνατός του, “δυσχεραίνει σημαντικά τις στρατιωτικές δυνατότητες της Χαμάς“, δήλωσε ο δήλωσε ο στρατός.

Η Χαμάς δεν επιβεβαίωσε την τύχη του Σαλάμα.

Στην ίδια ώρα, αρκετοί Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν σήμερα από μία αεροπορική επιδρομή των Ισραηλινών που έπληξε ένα σχολείο στην κεντρική Γάζα, δήλωσαν αξιωματούχοι του τομέα της υγείας.

Το γραφείο των ΜΜΕ της Χαμάς ανέφερε 12 νεκρούς, προσθέτοντας ότι το σχολείο προσέφερε καταφύγιο σε εκτοπισμένους ανθρώπους.

Η αεροπορική επιδρομή είχε στόχο ενόπλους που δρούσαν σε κοντινή απόσταση, ανακοίνωσε ο στρατός του Ισραήλ.



“Η τοποθεσία αυτή ήταν η κρυψώνα και η λειτουργική υποδομή για επιθέσεις κατά των Αμυντικών Δυνάμεων του Ισραήλ (IDF) από την οποία, έπαιρναν εντολές ένοπλοι που δρούσαν στη Λωρίδα της Γάζας”, ανακοίνωσε ο στρατός του Ισραήλ, προσθέτοντας ότι έλαβε μέτρα μείωσης του κινδύνου για τους αμάχους της περιοχής.

ΠΗΓΣ: ΑΠΕ-ΜΠΕ, REUTERS

Graphic | Children's bodies lay scattered at the UNRWA school in Al-Nuseirat refugee camp after an Israeli bombing struck its grounds, killing and wounding dozens of displaced Palestinians seeking shelter in their tents. pic.twitter.com/2dft6YuLpn