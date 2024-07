Εκκληση Μπάιντεν για ενότητα μετά την απόπειρα δολοφονίας Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν διέταξε τον επικεφαλής της Μυστικής Υπηρεσίας να επανεξετάσει όλα τα μέτρα ασφαλείας που έχουν ληφθεί, ενόψει του συνεδρίου των Ρεπουμπλικάνων, ανακοίνωσε απόψε ο ίδιος.

Ο Μπάιντεν ζήτησε επίσης να εξεταστεί το τι συνέβη στην προεκλογική συγκέντρωση του Ντόναλντ Τραμπ και θα ανακοινώσει δημοσίως τα αποτελέσματα, πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι ζήτησε «ενδελεχή και ταχεία» έρευνα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε «την ευγνωμοσύνη του» που ο Τραμπ είναι καλά και είπε ότι είχαν μια «σύντομη αλλά καλή» συζήτηση χθες το βράδυ. Εξέφρασε επίσης τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του ανθρώπου που σκοτώθηκε.

Ο Μπάιντεν είπε ότι θα απευθύνει διάγγελμα στο αμερικανικό έθνος στις 20.00 απόψε (3.00 της Δευτέρας, ώρα Ελλάδας) από το Οβάλ Γραφείο για να επισημάνει την ανάγκη για ενότητα. «Δεν υπάρχει θέση στην Αμερική για αυτού του είδους τη βία ή για οποιαδήποτε βία. Μια απόπειρα δολοφονίας είναι αντίθετη σε όλα στηρίζουμε (…) ως έθνος», είπε, προσθέτοντας: «Θα μιλήσουμε εκτενέστερα απόψε».

"An assassination attempt is contrary to everything we stand for as a nation — everything."



President Joe Biden on Sunday addressed the nation from the White House following the assassination attempt on former President Donald Trump https://t.co/CbXoyobLsG pic.twitter.com/c1V8HphHUp