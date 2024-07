Αστυνομικοί πυροβόλησαν θανάσιμα έναν άνδρα κοντά στο Συνέδριο των Ρεπουμπλικανών

Η αστυνομία πυροβόλησε θανάσιμα έναν άνδρα, χθες Τρίτη, περίπου 1,5 χιλιόμετρο μακριά από τον κεντρικό χώρο του Εθνικού Συνεδρίου των Ρεπουμπλικανών στο Μιλγουόκι, μετέδωσε το CNN.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι δύο άνδρες τσακώνονταν σε ένα πάρκο της περιοχής όταν ο ένας από αυτούς έβγαλε μαχαίρι. Οι μάρτυρες είπαν ότι οι άνδρες τρόμαξαν όταν ανταποκρίθηκαν αστυνομικοί και ο άνδρας με το μαχαίρι πυροβολήθηκε από πολλούς αστυνομικούς, μετέδωσε το WISN, σημειώνοντας ότι οι λεπτομέρειες αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα από την αστυνομία.

BREAKING: FOX6 has confirmed a police officer from Columbus, Ohio has shot and killed a man on Milwaukee’s north side.



The shooting happened at Vliet and 14th not too far from the security perimeter for the #RNC



Live coverage on @fox6now pic.twitter.com/0zOXikj1Bd