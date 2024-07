WSJ: Η δυναμική της Χάρις κλείνει την ψαλίδα με Τραμπ

Ο Ρεπουμπλικάνος Ντόναλντ Τραμπ έχει προβάδισμα δυο μονάδες έναντι της Δημοκρατικής Κάμαλας Χάρις, υπέδειξε δημοσκόπηση που δημοσίευσε η εφημερίδα Wall Street Journal, με άλλα λόγια διαφορά μικρότερη από το περιθώριο στατιστικού σφάλματος της έρευνας (±3,1%).

Ο Τραμπ προηγείται με το 49% των προθέσεων ψήφου, έναντι 47% της Χάρις, κατά την έρευνα αυτή, σε δείγμα 1.000 εγγεγραμμένων ψηφοφόρων.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο κ. Τραμπ είχε προβάδισμα 6 μονάδων έναντι του Δημοκρατικού απερχόμενου προέδρου Τζο Μπάιντεν, διαπίστωνε προηγούμενη έρευνα της εφημερίδας, προτού ο αρχηγός του κράτους ανακοινώσει την Κυριακή πως αποχωρεί από την κούρσα.

