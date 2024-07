Εκτός ελέγχου η φωτιά στην Καλιφόρνια, από τις μεγαλύτερες που έχουν καταγραφεί ποτέ

Ανεξέλεγκτη μαίνεται μεγάλη δασική πυρκαγιά στη βόρεια Καλιφόρνια, η οποία σε τρεις ημέρες έγινε μια από τις μεγαλύτερες που έχουν καταγραφεί ποτέ στην πολιτεία αυτή των δυτικών ΗΠΑ, ανακοίνωσαν χθες, Σάββατο, οι αρμόδιες αρχές.

Η πυρκαγιά που ονομάστηκε "Park Fire" --η μεγαλύτερη που έχει εκδηλωθεί στην Καλιφόρνια το φετινό καλοκαίρι-- είχε ήδη κατακάψει σχεδόν 1,4 εκατομμύρια στρέμματα ως χθες αργά το πρωί, γεγονός που την καθιστά την έβδομη μεγαλύτερη στην ιστορία της πολιτείας, ανακοίνωσε η υπηρεσία δασών και πυροπροστασίας της Καλιφόρνιας CalFire.

Η πυρκαγιά, η οποία ανάγκασε πάνω από 4.000 ανθρώπους να απομακρυνθούν από τις εστίες τους, εκδηλώθηκε σε αγροτική και ορεινή ζώνη κοντά στην μικρή πόλη Τσίκο, η οποία βρίσκεται περίπου 145 χιλιόμετρα βόρεια του Σακραμέντο, την πρωτεύουσα της πολιτείας.

"Οι ακραίες συνθήκες της φωτιάς αυτής εξακολουθούν να αποτελούν πρόκληση για τους πυροσβέστες. Προς το παρόν εξακολουθεί να μαίνεται ανεξέλεγκτα", παρά τις προσπάθειες κατάσβεσης που καταβάλλουν περίπου 2.500 άνθρωποι, πάνω από δέκα ελικόπτερα και πολλά αεροσκάφη, σύμφωνα με την υπηρεσία CalFire.

