Χτύπημα του Ισραήλ στη Βηρυτό

Ισχυρή έκρηξη ακούστηκε και πυκνός καπνός υψώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στη Βηρυτό, προπύργιου της Χεζμπολάχ.

Αμέσως μετά την επίθεση ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε επίθεση στην πρωτεύουσα του Λιβάνου.

«Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν στοχευμένη επίθεση στη Βηρυτό, στον διοικητή που ήταν υπεύθυνος για τη δολοφονία των παιδιών Ματζντάλ Σαμς και τον θάνατο πολλών άλλων Ισραηλινών πολιτών» ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο ισραηλινός στρατός.

Initial report- the IDF carried out a targeted strike in Beirut, on the commander responsible for the murder of the children in Majdal Shams and the killing of numerous additional Israeli civilians. At the moment, there are no changes in the Home Front Command defensive… pic.twitter.com/ja9PRE0cZM