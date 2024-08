Το Ισραήλ επιβεβαιώνει ότι σκότωσε τον στρατιωτικό διοικητή της Χαμάς Μοχάμεντ Ντέιφ

Ο στρατός του Ισραήλ επιβεβαίωσε σήμερα Πέμπτη ότι σκότωσε τον στρατιωτικό διοικητή της Χαμάς Μοχάμεντ Ντέιφ, έναν από τους εγκεφάλους της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου, σε αεροπορική επιδρομή στη Γάζα τον περασμένο μήνα. Η επιβεβαίωση έρχεται μία μέρα μετά τον θάνατο του πολιτικού ηγέτη της οργάνωσης.

Οπως θυμίζουν οι Financial Times, πριν από τρεις εβδομάδες το Ισραήλ πραγματοποίησε μια σειρά από πλήγματα στα περίχωρα της Χαν Γιουνίς, σκοτώνοντας δεκάδες Παλαιστίνιους. Λίγο αργότερα επιβεβαίωσε ότι είχε βάλει στο στόχαστρο τον Ντέιφ και έναν άλλο υψηλόβαθμο διοικητή της Χαμάς, τον Ραφάα Σαλαμέν.

Ενώ το Ισραήλ επιβεβαίωσε τη δολοφονία του Σαλαμέν σχετικά γρήγορα, η τύχη του Ντέιφ ήταν αρχικά ασαφής. Ωστόσο, ο στρατός δήλωσε σήμερα Πέμπτη ότι μετά από εκτίμηση των μυστικών υπηρεσιών είναι βέβαιο ότι ο Ντέιφ σκοτώθηκε.

Muhammad Deif, the ‘Osama Bin Laden of Gaza,’ was eliminated on 13.07.24. This is a significant milestone in the process of dismantling Hamas as a military and governing authority in Gaza, and in the achievement of the goals of this war.



