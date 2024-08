Μαζική επίθεση της Ουκρανίας με drones, ισχυρίζεται ότι κατέρριψε Su-34

Η Ουκρανία εξαπέλυσε μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις με drone κατά της Ρωσίας, καθώς οι δυνάμεις του Κιέβου αντιμετωπίζουν αυξημένη αντίσταση στην προσπάθειά τους να προωθηθούν περαιτέρω στο ρωσικό έδαφος, εννέα ημέρες αφότου εισέβαλε σε ρωσικό έδαφος

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι η Ουκρανία εκτόξευσε 117 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, καθώς και πυραύλους, όχι μόνο στην περιοχή του Κουρσκ, αλλά και στις περιοχές Βορόνεζ, Μπέλγκοροντ και Νίζνι Νόβγκοροντ. Η επίθεση είναι μια από τις μεγαλύτερες που έχουν καταγραφεί μετά την ευρείας κλίμακας εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022.

Εν τω μεταξύ, ο ρυθμός με τον οποίο η Ουκρανία καταλαμβάνει εδάφη στην περιοχή του Κουρσκ φαίνεται να έχει επιβραδυνθεί, σημειώνουν οι Financial Times. Ο ανώτατος στρατηγός της Ουκρανίας, Oleksandr Syrsky, δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι ουκρανικές δυνάμεις κατέχουν 1.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα ρωσικού εδάφους. Μια μέρα μετά, είπε ότι είχαν καταλάβει επιπλέον 40 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Η Deep State, μια ουκρανική ομάδα ανάλυσης που συνεργάζεται στενά με το υπουργείο Άμυνας, έχει υπολογίσει ότι κατελήφθησαν συνολικά 800 τετραγωνικά χιλιόμετρα, αλλά έχει χαρτογραφήσει μόνο 330 τετραγωνικά χιλιόμετρα προκειμένου να μην αποκαλύψει ευαίσθητες πληροφορίες για τις ουκρανικές θέσεις.

Ο συνιδρυτής της ομάδας, Roman Pohorilyi, δήλωσε στους Financial Times ότι η περιοχή υπό ουκρανικό έλεγχο ήταν κοντά στην εκτίμηση του Syrsky. «Οι Μοσχοβίτες είναι αποπροσανατολισμένοι, δεν καταλαβαίνουν πλήρως τι συμβαίνει», είπε ο Pohorilyi. Πρόσθεσε ότι η μυστικότητα σχετικά με τις ακριβείς θέσεις της Ουκρανίας βοήθησε να μείνουν οι Ρώσοι στο σκοτάδι.

Από την άλλη πλευρά, ο Ρώσος στρατιωτικός μπλόκερ Alexander Kots είπε ότι ουκρανικά στρατεύματα εμφανίστηκαν στο Giri, 25 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της περιοχής που θεωρείται υπό ουκρανικό έλεγχο από το Deep State. Αλλά απωθήθηκαν από τις ρωσικές δυνάμεις, συμπλήρωσε.

Την Τρίτη, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι οι ουκρανικές επιθέσεις αποτράπηκαν κοντά στους οικισμούς Obshchii Kolodez, Alekseevsky, Snagost και Kauchuk — όλοι τους βρίσκονται στο Κουρσκ, σε βάθος έως και 60 χλμ. σε ρωσικό έδαφος.

Το γειτονικό στο Κουρσκ Μπέλγκοροντ κήρυξε την Τετάρτη κατάσταση έκτακτης ανάγκης και αύξησε τις εκκενώσεις πολιτών. Το Μπέλγκοροντ, βομβαρδίζεται για περισσότερο από ένα χρόνο, σύμφωνα με τον κυβερνήτη Βιάτσεσλαβ Γκλάντκοφ. «Η κατάσταση στην περιοχή συνεχίζει να είναι εξαιρετικά δύσκολη και τεταμένη», είπε.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Β. Ζελένσκι είπε ότι η επιχείρηση στοχεύει να ασκήσει «πίεση» στη Ρωσία και να αποτρέψει περαιτέρω επιθέσεις στην ουκρανική συνοριακή περιοχή Σούμι.

Το γενικό επιτελείο της Ουκρανίας δήλωσε ότι τα στρατεύματά της κατέρριψαν ένα ρωσικό βομβαρδιστικό αεροσκάφος Su-34 «κατά τη διάρκεια μιας αποστολής μάχης» στην περιοχή Κουρσκ νωρίς την Τετάρτη. Τα ρωσικά βομβαρδιστικά χρησιμοποιούνται για τη ρίψη βομβών ολίσθησης σε ουκρανικές στρατιωτικές θέσεις και μη στρατιωτικές υποδομές.

