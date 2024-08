Στίγκλιτς: Οι ισχυροί της αγοράς τρέφουν τον πληθωρισμό

Μέσα σε 90 δευτερόλεπτα ο βραβευμένος με Νόμπελ Αμερικανός οικονομολόγος Τζόζεφ Στίγκλιτς και πρώην αφεντικό της Παγκόσμιας Τράπεζας μιλώντας στο "Follow the Money" του Australia Institute, εξηγεί τι προκαλεί τον πληθωρισμό:

«Ο νεοφιλελευθερισμός έχει δώσει πλήρη έλεγχο στην ανάπτυξη της ισχύος στην αγορά», σημείωσε, μεταξύ άλλων.

"Οι τομείς της οικονομίας όπου υπάρχει μεγαλύτερη ισχύς στην αγορά, είχαν περισσότερο πληθωρισμό. Το ονομάζουμε πληθωρισμό της απληστίας".

Στην ερώτηση εάν η Αυστραλία λαμβάνει «δίκαιη απόδοση» από τη βιομηχανία φυσικού αερίου, απάντησε

«Όχι. Αν χαρίζεις τους φυσικούς σου πόρους... το μηδέν είναι πολύ λίγο», εξήγησε.

«Δεν έχει νόημα ότι η Αυστραλία λατρεύει να δίνει τους φυσικούς της πόρους δωρεάν σε πλούσιες πολυεθνικές. Κερδίζουν δισεκατομμύρια και δισεκατομμύρια. Η Αυστραλία γίνεται φτωχότερη δίνοντας το φυσικό αέριο σε ξένες εταιρείες».

In 90 secs @JosephEStiglitz explains what's causing inflation:

"Neoliberalism has given full rein to the growth of market power,"

"Sectors of the economy where there is more market power, have had more inflation. We call it greedflation."



