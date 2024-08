Το Ισραήλ ανέκτησε τις σορούς 6 ομήρων από τη Λωρίδα της Γάζας

Το Ισραήλ ανέκτησε τις σορούς των ομήρων Nadav Popplewell, Yagev Buchshtab Yoram Metzger, Haim Peri και Avraham Munder από τη Γάζα, συμπεριλαμβανομένου ενός ακόμη ομήρου που δεν έχει ακόμη κατονομαστεί, όπως ανακοινώθηκε την Τρίτη.

Οι σοροί των ομήρων Nadav Popplewell και Yagev Buchshtab ανασύρθηκαν από τη Γάζα, ανακοίνωσε το κιμπούτς Nirim την Τρίτη, σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Οι σοροί των ομήρων Haim Peri και Yoram Metzger ανασύρθηκε επίσης από τη Γάζα, δήλωσε το κιμπούτς Nir Oz.

Νωρίτερα την Τρίτη, το κιμπούτς Nir Oz ανακοίνωσε ότι ο όμηρος Avraham Munder σκοτώθηκε στην αιχμαλωσία στη Γάζα.

«Θα συνεχίσουμε να επιχειρούμε για να επιστρέψουν όλοι οι εναπομείναντες όμηροι στην πατρίδα τους», αναφέρουν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις.

Yagev Buchshtab, Alexander Dancyg, Avraham Munder, Yoram Metzger, Nadav Popplewell and Haim Perry’s bodies were rescued from the Khan Yunis area in Gaza. They were abducted by Hamas on Oct. 7.



The rescue operation was enabled by precise intelligence from the ISA, intelligence… pic.twitter.com/SNIOlxHH1G