Γουόλς, Μπιλ Κλίντον και Οπρα Γουίνφρεϊ στο συνέδριο των Δημοκρατικών χθες

Τρίτη νύχτα χθες του συνεδρίου των Δημοκρατικών στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο βήμα ανέβηκε μεταξύ άλλων και ο υποψήφιος αντιπρόεδρος της Κάμαλα Χάρις, Τιμ Γουόλς (φωτογραφία).

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, συστήθηκε στον λαό ως δάσκαλος, προπονητής και βετεράνος στρατιωτικός με διακομματικά διαπιστευτήρια και μια απλή υπόσχεση να «σεβαστούμε τους γείτονές μας και τις επιλογές που κάνουν».

«Σας ευχαριστώ για το πάθος σας. Σας ευχαριστώ για την αποφασιστικότητά σας, και κυρίως, σας ευχαριστώ που δώσατε χαρά σε αυτόν τον αγώνα», δήλωσε στο Εθνικό Συνέδριο των Δημοκρατικών στο Σικάγο.

Ο 60χρονος τόνισε ότι η Αμερική θα πρέπει να είναι ένα μέρος όπου τα παιδιά δεν πεινάνε, η υγειονομική περίθαλψη και η στέγαση θεωρούνται ανθρώπινα δικαιώματα «και η κυβέρνηση μένει έξω από την κρεβατοκάμαρά σας», μια αναφορά στις επιθέσεις των Ρεπουμπλικανών στο δικαίωμα στην άμβλωση και τον γάμο μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου.

Στο κοινό, δίπλα στη σύζυγο και την κόρη του Γουόλς βρισκόταν ο 17χρονος γιος του, ο Γκας, ο οποίος πετάχτηκε όρθιος όταν άρχισε την ομιλία του ο πατέρας του και φάνηκε να φωνάζει «αυτός είναι ο μπαμπάς μου», δακρύζοντας.

Κριτική στον Τραμπ άσκησε χθες και ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον. «Έχουμε μια αρκετά ξεκάθαρη επιλογή, όπως μου φαίνεται. Κάμαλα Χάρις, για τον λαό. Και ο άλλος τύπος, που απέδειξε, ακόμη περισσότερο από την πρώτη φορά, ότι τον νοιάζει ο εαυτούλης του», είπε ο Κλίντον.

Ο 78χρονος Κλίντον αναφέρθηκε ειρωνικά στην ηλικία του Τραμπ, προκαλώντας το γέλιο των παρευρισκόμενων και πρόσθεσε: «την επόμενη φορά που θα τον ακούσετε να μιλά, μην μετρήσετε τα ψέματα. Μετρήστε πόσες φορές θα πει 'εγώ'».

BREAKING: Bill Clinton just reminded the world that even he is younger than Donald Trump. Retweet to make sure every American knows Donald Trump is far too old and incompetent to serve as President. pic.twitter.com/GnBCYBcmOj

«Σύντομα και πολύ σύντομα θα διδάσκουμε τις κόρες και τους γιους μας για το πώς αυτό το παιδί μιας Ινδής μητέρας και ενός Τζαμαϊκανού πατέρα - δύο ιδεαλιστών, ενεργητικών μεταναστών - αυτό το παιδί μεγάλωσε και έγινε η 47ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών», είπε η διάσημη παρουσιάστρια talk show και επιχειρηματίας, Οπρα Γουίνφρεϊ.

«Όταν καίγεται ένα σπίτι, δεν ρωτάμε για τη φυλή ή τη θρησκεία του ιδιοκτήτη του. Δεν αναρωτιόμαστε ποιος είναι ο σύντροφός του ούτε τι ψήφισε. Όχι, απλώς προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για να τον σώσουμε. Και, αν το σπίτι συμβαίνει να ανήκει σε μια άτεκνη κυρία με γάτα, ε, τότε, προσπαθούμε να σώσουμε και τη γάτα», τόνισε κάνοντας εμμέσως αναφορά στα υποτιμητικά σχόλια του υποψήφιου αντιπροέδρου του Τραμπ, Βανς, για τις άτεκνες γυναίκες, περιγράφοντάς τις ως «άτεκνες κυρίες με γάτες».

Oprah Winfrey: "When a house is on fire, we don't ask about the homeowner's race or religion. We don't wonder who their partner is or how they voted. No, we just try to do the best we can to save them. And if the place happens to belong to a childless cat lady — well, we try to… pic.twitter.com/w1WKz5dcPe