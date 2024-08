Fed Σικάγου: Βουτιά του δείκτη οικονομικής δραστηριότητας

Ένας δείκτης δραστηριότητας σε όλη την αμερικανική οικονομία έχει αποδυναμωθεί – κάτι που θα αυξήσει την πίεση στη συζήτηση για την προοπτική μείωση των επιτοκίων τον επόμενο μήνα.

Ο εθνικός δείκτης δραστηριότητας της Fed του Σικάγου υποχώρησε στο -0,34 τον Ιούλιο από -0,09 τον Ιούνιο, υποδηλώνοντας μείωση της οικονομικής ανάπτυξης.

Πρόκειται για τη χαμηλότερη ένδειξη από τον Ιανουάριο, κυρίως λόγω της πτώσης των δεικτών που σχετίζονται με τη βιομηχανική παραγωγή.

