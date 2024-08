ΗΠΑ: Χαμήλωσε ο δείκτης PMI Output τον Αύγουστο

Οι αδυναμίες στην ανάπτυξη διευρύνθηκαν περαιτέρω σε ολόκληρη την οικονομία των ΗΠΑ τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με την τελευταία εικόνα του Flash US PMI Composite Output Index της S&P Global.

Ο συγκεκριμένος δείκτης υποχώρησε σε χαμηλό τεσσάρων μηνών στο 54,1 τον Αύγουστο, από το 54,3 του Ιουλίου. Αυτό δείχνει ότι η αμερικανική οικονομία μπορεί να εξακολουθεί να επεκτείνεται, αλλά με ελαφρώς πιο αργό ρυθμό από τον περασμένο μήνα.

Ωστόσο, ενώ ο τομέας των υπηρεσιών επεκτάθηκε με «σταθερό και αυξημένο ρυθμό», αντίθετα η βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό εδώ και 14 μήνες, σε μια ακόμη ένδειξη που ανεβάζει την πίεση στη Fed στη συζήτηση για τα επιτόκια.

Οι εταιρείες του τομέα των υπηρεσιών ανέφεραν άλμα στις νέες δραστηριότητες, ενώ οι παραγγελίες στα εργοστάσια των ΗΠΑ συρρικνώθηκαν, καταδεικνύοντας την αδυναμία και στην πλευρά των διαθέσεων για επενδυτικά σχέδια...

