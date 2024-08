Η Ελλάδα μέρος του διαλόγου Gamescom 2024

H Gamescom 2024, η μεγαλύτερη εμπορική έκθεση βιντεοπαιχνιδιών στον κόσμο, ολοκληρώθηκε χθες, Κυριακή, στην Κολωνία: 335.000 επισκέπτες από περίπου 120 χώρες επισκέφτηκαν την περασμένη εβδομάδα τους χώρους της έκθεσης. Προγραμματιστές παιχνιδιών και gamers από κάθε γωνιά του πλανήτη ήρθαν για ακόμα μία φορά για να προβάλλουν τις παραγωγές τους, να μάθουν για τις νέες τάσεις και φυσικά... για να παίξουν.

Aνάμεσά τους, επίσημα για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ήταν και η ελληνική συμμετοχή. Έλληνες προγραμματιστές βιντεοπαιχνιδιών με βάση τους είτε την Ελλάδα είτε το εξωτερικό βρέθηκαν στους χώρους της έκθεσης εκπροσωπώντας την Ελλάδα.

Όπως τονίζει ο Βασίλης Καραβασίλης, υπεύθυνος επικοινωνίας του Συλλόγου Δημιουργών Ψηφιακών Παιχνιδιών Ελλάδος (GDA Greece), μαζί με την εδραίωση της ελληνικής αποστολής γίνονται και μεγάλα βήματα σε θέματα οργάνωσης των game developers στην Ελλάδα:

«Η αποστολή φέτος μετρά 51 άτομα, 11 παιχνίδια και ένα software δημιουργίας παιχνιδιών». Μία μεγάλη αύξηση, αν αναλογιστεί κανείς ότι η ελληνική αποστολή συμμετείχε στην περσινή Gamescom μόνο με τρία βιντεοπαιχνίδια.

