Στόχος ισραηλινού drone διοικητής της Χαμάς στον Λίβανο

Λιβανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι διακηρυγμένος στόχος ισραηλινού μη επανδρωμένου αεροσκάφους κοντά στην παράκτια πόλη της Σιδώνας ήταν ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς Νιντάλ Χλεϊχίλ.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Annahar, δύο πύραυλοι έπληξαν το αυτοκίνητο του Χλεϊχίλ καθώς έφευγε από το σπίτι του και κατευθυνόταν προς το όχημά του.

Δημοσίευμα που επικαλούνται οι Times of Israel αναφέρει ότι ο ίδιος τραυματίστηκε σοβαρά από το χτύπημα.

Αλλες πληροφορίες, ωστόσο, επιμένουν ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί από την επίθεση στο αυτοκίνητο.

Το πρακτορείο al-Mayadeen, που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ, αναφέρει ότι ο στόχος του χτυπήματος επέζησε, τον οποίο δεν κατονομάζει, ενώ το al-Ahkbar μεταδίδει ότι το αυτοκίνητο ήταν κενό όταν χτυπήθηκε.

