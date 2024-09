Διορισμό στον Ελον Μασκ υπόσχεται ο Tραμπ αν εκλεγεί

Ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος για την αμερικανική προεδρία Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα συστήσει επιτροπή κυβερνητικής αποτελεσματικότητας με επικεφαλής τον δισεκατομμυριούχο Έλον Μασκ, εάν κερδίσει τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, στο πλαίσιο ομιλίας του όπου εξέθεσε το όραμά του για τη χώρα.

Ο πρώην πρόεδρος συζητούσε την ιδέα εδώ και εβδομάδες, είπαν πηγές στο Reuters. Στην ομιλία του στην Οικονομική Λέσχη Νέας Υόρκης τη δημοσιοποίησε για πρώτη φορά.

Αποκάλυψε επίσης για πρώτη φορά ότι ο Μασκ συμφώνησε να ηγηθεί του νέου οργάνου. Δεν διευκρίνισε πώς ακριβώς θα λειτουργεί αυτή η επιτροπή, αλλά εξήγησε ότι θα «έχει αποστολή τη διεξαγωγή πλήρους δημοσιονομικού ελέγχου και ελέγχου απόδοσης ολόκληρης της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, καθώς και τη διατύπωση συστάσεων για δραστικές μεταρρυθμίσεις», όπως είπε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Μασκ είπε σε podcast στις 19 Αυγούστου ότι είχε συνομιλίες με τον πρώην πρόεδρο για το θέμα και ότι θα ενδιαφερόταν να αναλάβει την αποστολή.

«Ανυπομονώ να υπηρετήσω την Αμερική εάν παρουσιαστεί η ευκαιρία», έγραψε σήμερα Πέμπτη στο X.

«Αμισθί, χωρίς τίτλο και αναγνώριση», διευκρίνισε με μετριοφροσύνη.

I look forward to serving America if the opportunity arises.



No pay, no title, no recognition is needed. https://t.co/5PSNtjBQn7