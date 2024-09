Στους δρόμους οι Γάλλοι κατά του διορισμού Μπαρνιέ στην πρωθυπουργία

Χιλιάδες άνθρωποι βγαίνουν σήμερα στους δρόμους στη Γαλλία για να διαμαρτυρηθούν για την απόφαση του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν να διορίσει πρωθυπουργό τον κεντροδεξιό Μισέλ Μπαρνιέ, με τα αριστερά κόμματα να τον κατηγορούν ότι υφάρπαξε τις εκλογές.

Ο Μακρόν διόρισε πρωθυπουργό την Πέμπτη τον 73χρονο Μπαρνιέ, έναν συντηρητικό και πρώην διαπραγματευτή της ΕΕ στο Brexit, έπειτα από δύο μήνες που αναζητούσε το κατάλληλο πρόσωπο για τη θέση αυτή έπειτα από τις εκλογές του Ιουλίου, από τις οποίες προέκυψε μια κατακερματισμένη βουλή, στην οποία κανένα κόμμα δεν διαθέτει ξεκάθαρη πλειοψηφία.

Στην πρώτη του συνέντευξη μετά τον διορισμό του χθες Παρασκευή ο Μπαρνιέ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του, που δεν διαθέτει πλειοψηφία, θα περιλαμβάνει συντηρητικά στελέχη και μέλη από το κεντρώο κόμμα του Μακρόν, ενώ εξέφρασε την ελπίδα να μετάσχουν σ' αυτή και στελέχη της αριστεράς.

Ο Μπαρνιέ είναι αντιμέτωπος με την πρόκληση να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις και να καταρτίσει τον προϋπολογισμό του 2025, καθώς η Γαλλία δέχεται πιέσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μειώσει το έλλειμμά της.

Η αριστερά, με πρώτο το κόμμα Ανυπότακτη Γαλλία, κατηγόρησε τον Γάλλο πρόεδρο ότι απαρνείται τη δημοκρατία και ότι υφαρπάζει τις εκλογές, αφού ο Μακρόν αρνήθηκε να επιλέξει για τη θέση του πρωθυπουργού την υποψήφια του Νέου Λαϊκού Μετώπου, του αριστερού συνασπισμού που ήρθε πρώτος σε ψήφους στις εκλογές.

#BREAKING – #France: Huge protest NOW in #Nantes against appointment of politician #Barnier as Prime Minister by #Macron, who is considered as a "coup d'état" against the LFI Alliance who have won the legislative elections.



