Συναγερμός ξανά στη Γερμανία για ρωσικά σαμποτάζ

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος προειδοποιεί για ρωσικές κυβερνοεπιθέσεις μεγάλης εμβέλειας σε χώρες του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η γερμανική μυστική υπηρεσία ανέφερε ότι οι επιθέσεις αυτές σχετίζονται με τη δράση της ειδικής μονάδας με την κωδική ονομασία 29155 της ρωσικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών και στόχευαν κρίσιμες υποδομές.

Μάλιστα η ανακοίνωση εκδόθηκε μαζί με αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων το FBI και η NSA. Oι μυστικές υπηρεσίες προειδοποιούν, λοιπόν, για μαζικές υβριδικές επιθέσεις στο διαδίκτυο και σε υποδομές ζωτικής σημασίας. Προειδοποιούν επίσης για κατασκοπία και δολιοφθορές.

#FBI, #BfV_Bund and other international partners are currently warning against a cyber group of the GRU unit 29155, which has carried out cyber attacks and other reconnaissance activities against targets in NATO and EU countries. For further information ➡ https://t.co/aPrsTjzWYq https://t.co/PTA55T8AdH