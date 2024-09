Λίβανος: Μαζικές εκρήξεις σε γουόκι τόκι της Χεζμπολάχ, οκτώ νεκροί

Φτάνουν τους 2.750 οι άνθρωποι που τραυματίστηκαν σε διάφορες περιοχές του Λιβάνου από έκρηξη βομβητών (σύστημα ραδιομηνυμάτων), δήλωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας, ενώ λίγο αργότερα η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι ήδη οκτώ άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, μεταξύ αυτών και παιδιά.

Ανάμεσα στους τραυματίες είναι και ο Ιρανός πρέσβης στον Λίβανο Μοτζτάμπα Αμανί, όπως μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Πηγές ασφαλείας και αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι εκατοντάδες μέλη της Χεζμπολάχ τραυματίστηκαν σοβαρά στη νότια Βηρυτό, μετά την έκρηξη των συσκευών ραδιοεπικοινωνίας που μετέφεραν. Χτυπήθηκαν επίσης πολίτες και πολλοί υγειονομικοί.

Αξιωματούχος της Χεζμπολάχ δήλωσε πως η πυροδότηση των βομβητών ήταν η «μεγαλύτερη παράβαση ασφαλείας» που έχει υποστεί η οργάνωση στον πόλεμο με το Ισραήλ, που μετράει σχεδόν έναν χρόνο. Η οργάνωση ανακοίνωσε πως διεξάγει έρευνα προκειμένου να εντοπιστούν οι αιτίες των εκρήξεων, κατηγορώντας το Ισραήλ και τονίζοντας πως «θα τιμωρηθεί όπως του αξίζει».

«Στις 16:00 ακούστηκε μια μεγάλη έκρηξη στη συνοικία Ντάπια στη Βηρυτό. Η συνοικία αυτή ελέγχεται από τη Χεζμπολάχ, είναι σιιτική. Το περίεργο είναι ότι παράλληλα σε πολλές περιοχές του Λιβάνου και στη Βηρυτό και στο νότο και στην κοιλάδα Μπεκά εξερράγησαν μπίπερ. Δηλαδή κάτι σαν γουόκι τόκι που έχουν τα στελέχη της Χεζμπολάχ για να συνεννοούνται μεταξύ τους», ανέφερε στην ΕΡΤ ο Γαβριήλ Χαρίτος, ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ.

🚨 BREAKING! Hundreds of civilians have been injured due to the detonation of numerous communication devices (pagers) carried by Hezbullah members in #Lebanon, possibly caused by an Israeli malware attack. pic.twitter.com/dobExgwdoT