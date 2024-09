IEA: Ο πλανήτης πληρώνει τις «περικοπές» πράσινης ενέργειας

Ο κόσμος θα πληρώσει για να πετάξει μια τεράστια ποσότητα πράσινης ενέργειας μέχρι το τέλος της δεκαετίας - εμποδίζοντας τις προσπάθειες για γρήγορη εξάλειψη των ορυκτών καυσίμων - εκτός εάν οι χώρες βελτιώσουν τα ηλεκτρικά δίκτυα για να ενσωματώσουν καλύτερα την αιολική και ηλιακή παραγωγή.

Τα προβλήματα επέκτασης στα ηλεκτρικά δίκτυα και τις διασυνδέσεις θα μπορούσαν να αναγκάσουν τον κόσμο να χάσει έως και 2.000 τεραβατώρες αιολικής και ηλιακής παραγωγής, σύμφωνα με έκθεση του IEA, του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας.

Η μελέτη εξέτασε πώς οι χώρες αντιμετωπίζουν την αυξανόμενη παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στο ενεργειακό τους μείγμα. Αυτή η χαμένη ποσότητα που πετιέται είναι περίπου η ποσότητα ΑΠΕ που παρήχθη πέρυσι στην Κίνα και τις ΗΠΑ, τις δύο χώρες που είχαν τη μεγαλύτερη παραγωγοί στον κόσμο.

Μεγάλο μέρος αυτής της παραγωγής πράσινης ενέργειας που πετιέται χάνεται σε αυτό που ονομάζεται «περικοπή», καθώς τεράστιες ποσότητες πράσινης παραγόμενης ενέργειας καταλήγουν στα «σκουπίδια» από φόβο υπερφόρτωσης του δικτύου ή όταν οι ίδιοι οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής αποφασίζουν να μην λειτουργήσουν.

