Κοινές δράσεις ΕΕ με διεθνείς εταίρους για την πολυκρίση

Χθες, οι κύριες δραστηριότητες των μελών του Σώματος των Επιτρόπων περιελάμβαναν την ομιλία της Προέδρου κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στη σύνοδο των ηγετών της Ένωσης Μικρών Νησιωτικών Κρατών, την οποία μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη εδώ. Επιπλέον, ο Ύπατος Εκπρόσωπος κ. Τζουζέπ Μπορέλ προήδρευσε της άτυπης συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ.

Μπορείτε να διαβάσετε τις πλήρεις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε εδώ. Η Επίτροπος κ. Ίλβα Γιούανσον φιλοξένησε εκπροσώπους από χώρες εταίρους και διεθνείς οργανισμούς για να συζητήσουν για τη μετανάστευση και τον αναγκαστικό εκτοπισμό.

Η Επίτροπος κ. Γιούτα Ουρπιλάινεν υπέγραψε δήλωση με το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα. Η Επίτροπος κ. Κάντρι Σίμσον εκφώνησε εναρκτήρια ομιλία στη τη σύνοδο κορυφής για τη βιωσιμότητα. Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την ομιλία της εδώ.

Σήμερα, η Πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν και ο Ύπατος Εκπρόσωπος / Αντιπρόεδρος κ. Μπορέλ θα παραστούν στην εναρκτήρια συνεδρίαση της γενικής συζήτησης στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Η Πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν θα διατυπώσει τις εναρκτήριες παρατηρήσεις της στην παγκόσμια σύνοδο κορυφής για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στις 18:30 ώρα Ελλάδος (11:30 τοπική ώρα), η οποία θα μεταδοθεί ζωντανά στο EbS.

Θα συνδιοργανώσει επίσης την εκδήλωση «Καινοτομία για ένα βιώσιμο μέλλον: Συνεργασία για τη βιομηχανική ανάπτυξη και την απανθρακοποίηση», από κοινού με τον Πρωθυπουργό του Καναδά κ. Τζάστιν Τρουντό. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την ομιλία της στο EbS στις 21:30 ώρα Ελλάδος/Κύπρου (14:30 τοπική ώρα).

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος / Αντιπρόεδρος κ. Μπορέλ θα μιλήσει σε σύνοδο του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την Ουκρανία, η οποία θα μεταδοθεί ζωντανά στο EbS στις 23:30 ώρα Ελλάδος (16:30 τοπική ώρα). Θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου μετά τη σύνοδο στις 00:30 ώρα Ελλάδος (17:30 EST τοπική ώρα). Το βράδυ, θα συμμετάσχει σε δείπνο των Διατλαντικών Υπουργών Εξωτερικών, το οποίο θα διοργανώσει ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ κ. Άντονι Μπλίνκεν.

Η Επίτροπος κ. Στέλλα Κυριακίδου θα μιλήσει σε παράλληλη εκδήλωση σχετικά με την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων και την αντιμικροβιακή επιστασία με τίτλο «Από την πολιτική στην εφαρμογή στο σημείο της περίθαλψης», ενώ θα παραστεί και στην εκδήλωση του συνασπισμού «Champions 12.3», δηλ. των «πρωταθλητών» του Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης 12.3 για τη σπατάλη τροφίμων.

Θα συμμετάσχει επίσης στο δείπνο υψηλού επιπέδου με τίτλο «The Road from New York to Jeddah» («Ο δρόμος από τη Νέα Υόρκη στη Τζέντα») με επίκεντρο τις παγκόσμιες προκλήσεις της μικροβιακής αντοχής, το οποίο διοργανώνεται από το Ηνωμένο Βασίλειο και το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας.

Η Επίτροπος κ. Ουρπιλάινεν θα μιλήσει στην παράλληλη εκδήλωση «Τρία χρόνια μετά — Στήριξη των δικαιωμάτων των γυναικών στο Αφγανιστάν», που συνδιοργανώνεται από την ΕΕ και τη Μονάδα του ΟΗΕ για τις Γυναίκες, όπου θα ανακοινώσει νέα μέτρα στήριξης για τις βασικές ανάγκες και τα μέσα βιοπορισμού του αφγανικού λαού σύμφωνα με την καθιερωμένη, βασισμένη σε αρχές προσέγγιση της ΕΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες και τα κορίτσια. Θα κάνει δηλώσεις στον Τύπο πριν από τη συνεδρίαση στις 00:45 ώρα Ελλάδος (17:45 τοπική ώρα), τις οποίες μπορείτε να παρακολουθήσετε σε απευθείας μετάδοση στο EbS.

Θα ανοίξει επίσης το πάνελ με θέμα «Καλές και κακές πρακτικές των βιώσιμων αλυσίδων εφοδιασμού» στη σύνοδο κορυφής των ηγετών του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών. Εν συνεχεία, θα μιλήσει στην παράλληλη εκδήλωση «Επενδύοντας στο μέλλον: Αποδέσμευση βιώσιμης χρηματοδότησης για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία (SHR)» και, τέλος, θα συμμετάσχει στην εκδήλωση για τον Διάδρομο του Λομπίτο, που διοργανώνεται από τις ΗΠΑ.

Η Επίτροπος κ. Σίμσον θα μιλήσει στο πάνελ με θέμα «Χρηματοδότηση της καθαρής μετάβασης», ενώ ο Επίτροπος κ. Βόπκε Χούκστρα θα συμμετάσχει στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Αγορές ανθρακούχων εκπομπών» στο Παγκόσμιο Επιχειρηματικό Φόρουμ του Bloomberg.

Ο κ. Χούκστρα θα συμμετάσχει επίσης στη φιλόδοξη εκδήλωση για την ανοικτή θάλασσα με τίτλο «Επιτάχυνση της πολιτικής δυναμικής για την επικύρωση και την εφαρμογή της Συνθήκης για την ανοικτή θάλασσα», θα εκφωνήσει κεντρική ομιλία σχετικά με την κλιματική μετάβαση της ΕΕ σε ένα γεωπολιτικό τοπίο στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια και θα παραστεί στο υπουργικό δείπνο του συνασπισμού υψηλών φιλοδοξιών.