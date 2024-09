Reuters: Σούπερ drones για τη Ρωσία κατασκευάζονται στην Κίνα

Η Ρωσία έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα κατασκευής όπλων στην Κίνα για την ανάπτυξη και την παραγωγή επιθετικών drones μεγάλης εμβέλειας για χρήση στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, σύμφωνα με δύο πηγές από ευρωπαϊκή υπηρεσία πληροφοριών και έγγραφα που εξέτασε το Reuters.

Η IEMZ Kupol, θυγατρική της ρωσικής κρατικής εταιρείας όπλων Almaz-Antey, ανέπτυξε και δοκίμασε ένα νέο μοντέλο drone που ονομάζεται Garpiya-3 (G3) στην Κίνα με τη βοήθεια τοπικών ειδικών, σύμφωνα με ένα από τα έγγραφα, μια έκθεση που έστειλε η Kupol στο ρωσικό υπουργείο Άμυνας νωρίτερα φέτος, περιγράφοντας το έργο της.

Η Kupol είπε στο υπουργείο Άμυνας σε μεταγενέστερη ενημέρωση ότι ήταν σε θέση να παράγει drones συμπεριλαμβανομένου του G3 σε μεγάλη κλίμακα σε εργοστάσιο στην Κίνα, ώστε τα όπλα να μπορούν να αναπτυχθούν στην «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία, τον όρο που χρησιμοποιεί η Μόσχα για τον πόλεμο.

Οι Kupol, Almaz-Antey και το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δεν απάντησαν στα αιτήματα για σχολιασμό για αυτό το άρθρο. Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας υποστήριξε στο Reuters ότι δεν γνώριζε τέτοιο έργο, προσθέτοντας ότι η χώρα έχει αυστηρά μέτρα ελέγχου για την εξαγωγή drones ή μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (UAV).

Ο Fabian Hinz, ερευνητής στο Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών είπε ότι η παράδοση UAV από την Κίνα στη Ρωσία, εάν επιβεβαιωθεί, θα ήταν μια σημαντική εξέλιξη.

«Αν κοιτάξετε τι είναι γνωστό αναφορικά με το τι έχει παραδώσει η Κίνα μέχρι στιγμής στη Ρωσία, θα δείτε ότι ήταν ως επί το πλείστον αγαθά "διπλής χρήσης" - επιμέρους εξαρτήματα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε οπλικά συστήματα», είπε στο Reuters. «Αυτό έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής. Αλλά αυτό που δεν έχουμε δει πραγματικά, τουλάχιστον από ανοικτές πηγές, είναι τεκμηριωμένες μεταφορές ολόκληρων οπλικών συστημάτων."

Ωστόσο, ο Samuel Bendett, συνεργάτης στο Centre for a New American Security (CNAS), ένα think tank με έδρα την Ουάσιγκτον, είπε ότι το Πεκίνο θα διστάσει να διακινδυνεύσει να αντιμετωπίσει διεθνείς κυρώσεις επειδή βοήθησε την πολεμική μηχανή της Μόσχας και ότι χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες για να διαπιστωθεί ότι η Κίνα φιλοξενούσε την παραγωγή ρωσικών στρατιωτικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ και η ουκρανική κυβέρνηση δεν απάντησαν στα αιτήματα για σχολιασμό. Αμερικανοί αξιωματούχοι εξέφρασαν ανησυχίες την περασμένη εβδομάδα για αυτό που είπαν ότι ήταν κινεζική υποστήριξη της πολεμικής μηχανής της Ρωσίας, αρνούμενοι να δώσουν λεπτομέρειες.

Το G3 μπορεί να διανύσει περίπου 2.000 χλμ. με ωφέλιμο φορτίο 50 κιλών, σύμφωνα με τις αναφορές της Kupol στο υπουργείο. Δείγματα του G3 και ορισμένων άλλων μοντέλων drone που κατασκευάζονται στην Κίνα έχουν παραδοθεί στη Kupol στη Ρωσία για περαιτέρω δοκιμή, και πάλι με τη συμμετοχή Κινέζων ειδικών, σημειώνεται σε αυτά τα έγγραφα.

Τα έγγραφα δεν ταυτοποιούν τους Κινέζους ειδικούς των drone που συμμετείχαν στο έργο που περιέγραψε και το Reuters δεν μπόρεσε να προσδιορίσει την ταυτότητά τους.

Η Kupol παρέλαβε επτά στρατιωτικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατασκευασμένα στην Κίνα, συμπεριλαμβανομένων δύο G3, στα κεντρικά της γραφεία στη ρωσική πόλη Izhevsk, σύμφωνα με τα δύο ξεχωριστά έγγραφα που εξέτασε το Reuters, τα οποία είναι τιμολόγια που στάλθηκαν στην Kupol το καλοκαίρι από μια ρωσική εταιρεία που δύο ευρωπαϊκές πηγές πληροφοριών είπαν ότι λειτουργεί ως ενδιάμεσος με κινέζους προμηθευτές. Τα τιμολόγια, ένα από τα οποία ζητά πληρωμή σε κινεζικό γιουάν, δεν προσδιορίζουν ημερομηνίες παράδοσης ούτε προμηθευτές στην Κίνα.

Οι δύο πηγές πληροφοριών είπαν ότι η παράδοση των δειγμάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο Kupol ήταν η πρώτη συγκεκριμένη απόδειξη που είχε βρει η υπηρεσία τους ότι ολόκληρα UAV που κατασκευάστηκαν στην Κίνα παραδόθηκαν στη Ρωσία από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Ζήτησαν να μην ταυτοποιηθούν ούτε αυτοί, ούτε η οργάνωσή τους λόγω της ευαισθησίας των πληροφοριών. Ζήτησαν επίσης να παρακρατηθούν ορισμένες λεπτομέρειες σχετικά με τα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων των ακριβών ημερομηνιών τους.

Οι πηγές έδειξαν στο Reuters πέντε συνολικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων δύο εκθέσεων Kupol προς το υπουργείο το πρώτο εξάμηνο του έτους και των δύο τιμολογίων, για να υποστηρίξουν τους ισχυρισμούς τους για την ύπαρξη ρωσικού project στην Κίνα για την κατασκευή drones για χρήση στην Ουκρανία.

Οι αναφορές της Kupol προς το υπουργείο δεν αποκαλύπτουν ακριβείς τοποθεσίες που σχετίζονται με το έργο. Το Reuters δεν μπόρεσε επίσης να προσδιορίσει εάν το υπουργείο Άμυνας έδωσε στην εταιρεία το πράσινο φως για να προχωρήσει μαζική παραγωγή.

Το Πεκίνο έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι η Κίνα ή οι κινεζικές εταιρείες έχουν προμηθεύσει στη Ρωσία όπλα για χρήση στην Ουκρανία, λέγοντας ότι η χώρα παραμένει ουδέτερη. Απαντώντας σε ερωτήσεις για αυτό το άρθρο, το υπουργείο Εξωτερικών είπε στο Reuters ότι η θέση της Κίνας σε αντίθεση με άλλα κράτη δεν προβλέπει «διπλά στάνταρντ στις πωλήσεις όπλων», τα οποία είπε ότι «έριξαν λάδι στη φλόγα της ουκρανικής κρίσης».

Το υπουργείο είπε νωρίτερα αυτό το μήνα ότι δεν υπάρχουν διεθνείς περιορισμοί στο εμπόριο της Κίνας με τη Ρωσία, απαντώντας σε δημοσίευμα του Reuters ότι η Kupol είχε αρχίσει να παράγει το στρατιωτικό drone μεγάλης εμβέλειας Garpiya-A1 στη Ρωσία χρησιμοποιώντας κινεζικούς κινητήρες και ανταλλακτικά.

Τα νέα έγγραφα που αναφέρονται εδώ δείχνουν ότι η κρατική Kupol έχει προχωρήσει περισσότερο προμηθεύοντας πλήρη UAV από την Κίνα.

Τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία αγωνίζονται για να αυξήσουν την παραγωγή τους σε drones, τα οποία έχουν αναδειχθεί ως εξαιρετικά αποτελεσματικά όπλα στον πόλεμο.

Συγκρίσιμο με το Reaper;

Το G3 είναι μια αναβαθμισμένη έκδοση του drone Garpiya-A1, σύμφωνα με αναφορές της Kupol που στάλθηκαν στο υπουργείο Άμυνας. Επανασχεδιάστηκε από Κινέζους ειδικούς που επεξεργάστηκαν τα σχέδια του Garpiya-A1, είπαν.

Η Kupol είπε ότι εντός οκτώ μηνών, το project στην Κίνα θα είναι έτοιμο να παράγει ένα κινεζικής σχεδίασης επιθετικό UAV, το REM 1 με ωφέλιμο φορτίο 400 κιλών. Οι δύο ευρωπαϊκές πηγές πληροφοριών είπαν ότι αυτό το σύστημα θα είναι παρόμοιο με το αμερικανικό drone Reaper.

Οι πηγές ανέφεραν ότι μια άλλη ρωσική αμυντική εταιρεία, που ονομάζεται TSK Vektor, ενήργησε ως ενδιάμεσος μεταξύ της Kupol και των Κινέζων προμηθευτών στο έργο. Είπαν ότι οι ρωσικές εταιρείες συνεργάστηκαν με μια κινεζική εταιρεία που ονομάζεται Redlepus TSK Vector Industrial, με έδρα το Shenzhen, χωρίς να διευκρινιστεί ο ρόλος της Redlepus.

Οι TSK Vektor και Redlepus δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχολιασμό.

Ένα ξεχωριστό έγγραφο που εξετάστηκε από το Reuters αποκαλύπτει σχέδια στα οποία συμμετέχουν οι Kupol, TSK Vektor και Redlepus για τη δημιουργία κοινού κέντρου έρευνας και παραγωγής ρωσο-κινεζικών drone στην ειδική οικονομική ζώνη Kashgar στην επαρχία Xinjiang της Κίνας.

Το Reuters δεν μπόρεσε να προσδιορίσει ποιος έγραψε το έγγραφο, το οποίο έφερε τα λογότυπα των τριών εταιρειών, ούτε να προσδιορίσει τον προβλεπόμενο παραλήπτη. Η «Προηγμένη Βάση Έρευνας και Κατασκευής UAV» έκτασης 80 εκταρίων θα μπορεί να παράγει 800 drones ετησίως, ανέφερε το έγγραφο. Δεν δόθηκε χρονοδιάγραμμα για το πότε θα λειτουργήσει.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι ο στρατός του είχε λάβει περίπου 140.000 μη επανδρωμένα αεροσκάφη το 2023 και ότι η Μόσχα σχεδιάζει να δεκαπλασιάσει αυτόν τον αριθμό φέτος.

«Όποιος αντιδρά πιο γρήγορα στις απαιτήσεις στο πεδίο της μάχης κερδίζει», είπε σε μια συνάντηση στην Αγία Πετρούπολη για την παραγωγή drone.